【脳トレ】解けると爽快！ 「25×25」を一瞬で解く裏ワザは？ 1分以内で挑戦しよう！
数字の共通点や規則性などを見いだし、スマートに計算できる「脳トレ算数クイズ」！
同じ数字を掛ける「2乗」の中でも、25は算数において特別な性質を持っています。ある法則を知っていればすぐに解ける問題です。まずは1分以内に答えへたどり着けるか試してみましょう！
25 × 25 = □
ヒント：末尾が「5」の数字を2乗するときは、十の位の数字とその「次の数字」を掛ける裏ワザが使えます！
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▼解説
末尾が「5」の2桁の数字を2乗する場合、以下のステップで瞬時に答えを出すことができます。
25 × 25 の計算方法：
1. 十の位の数字「2」と、その数字に1を足した「3」を掛ける（ 2 × 3 = 6 ）
2. 出てきた「6」を百の位に置く
3. その後ろに、5の2乗である「25」をそのままくっつける
4. 答えは 625 となる
このように、特定の数字が持つ面白い性質を見抜いて、扱いやすい形に変換して考えるのが脳トレの鍵です。この「末尾が5の2乗」のテクニックを使えば、筆算をするよりもずっと簡単、かつ正確に答えが出せますね！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
同じ数字を掛ける「2乗」の中でも、25は算数において特別な性質を持っています。ある法則を知っていればすぐに解ける問題です。まずは1分以内に答えへたどり着けるか試してみましょう！
問題：□に入る数字は？次の式の計算結果を考えてみましょう。
25 × 25 = □
ヒント：末尾が「5」の数字を2乗するときは、十の位の数字とその「次の数字」を掛ける裏ワザが使えます！
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正解：625正解は「625」でした。
▼解説
末尾が「5」の2桁の数字を2乗する場合、以下のステップで瞬時に答えを出すことができます。
25 × 25 の計算方法：
1. 十の位の数字「2」と、その数字に1を足した「3」を掛ける（ 2 × 3 = 6 ）
2. 出てきた「6」を百の位に置く
3. その後ろに、5の2乗である「25」をそのままくっつける
4. 答えは 625 となる
このように、特定の数字が持つ面白い性質を見抜いて、扱いやすい形に変換して考えるのが脳トレの鍵です。この「末尾が5の2乗」のテクニックを使えば、筆算をするよりもずっと簡単、かつ正確に答えが出せますね！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)