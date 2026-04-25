祇園、全国6都市巡る単独ライブツアー開催決定 規模拡大も「日帰らされそうでこわい」【コメント・概要】
お笑いコンビ・祇園が24日、4回目となる単独ライブツアー『ぎおんまつり〜Thanks giving 18〜』を開催すると発表した。
【集合ショット】スゴいメンツ！『営業-1 グランプリ』トップの吉本芸人たち
2026年7月の東京公演を皮切りに、昨年から1都市増やした東京・愛知・兵庫・徳島・石川・大阪の全国6都市を巡る。
【コメント】
■木崎（※崎＝たつさき）
今年もありがたいことにツアーをやらせていただくことになりました。ツアーが出来ることは当たり前じゃないんだ！と胸に言い聞かせながら漫才をやるしかないんだ！という高い志で、各地を回るんだ！という思いです。
獲りたいんや、上方漫才大賞・奨励賞！
勝ちたいんや、THE SECOND！
■櫻井
単独ライブツアーぎおんまつり今年もやります！東京大阪名古屋、さらには、徳島金沢神戸です！去年は5ヶ所でしたが、なんと今年は、6ヶ所とさせてください！漫才たくさんします！ぜひ！ところで日帰らされそうでこわいです！どうか泊まらせてください！
【概要】
■東京公演
・『ぎおんまつり〜Thanks giving 18〜』
日時：7月4日（土）18：45開場／19：00開演／20：00終演
会場：渋谷よしもと漫才劇場
■愛知公演
・『ぎおんまつり〜Thanks giving 18〜』
日時：8月22日（土）17：45開場／18：00開演／19：00終演
会場：大須演芸場
■兵庫公演
・『ぎおんまつり〜Thanks giving 18〜』
日時：9月26日（土）16：15開場／16：30開演／17：30終演
会場：新開地アートひろば 2F ホール
・GIONトークin兵庫
日時：9月26日（土）17：45開場／18：00開演／19：00終演
会場：新開地アートひろば 2F ホール
■徳島公演
・『ぎおんまつり〜Thanks giving 18〜』
日時：10月12日（月）16：15開場／16：30開演／17：30終演
会場：シビックセンターさくらホール
・GIONトークin徳島
日時：10月12日（月）17：45開場／18：00開演／19：00終演
会場：シビックセンターさくらホール
■石川公演
・ぎおんまつり〜Thanks giving 18〜
日時：11月21日（土）16：15開場／16：30開演／17：30終演
会場：GOLD CREEK
・GIONトークin石川
日時：11月21日（土）17：45開場／18：00開演／19：00終演
会場：GOLD CREEK
■大阪公演
・ぎおんまつり〜Thanks giving 18〜
日時：12月27日（日）19：40開場／20：00開演／21：00終演
会場：YES THEATER
【チケット情報】
料金：前売2500円／当日3000円／通し券4500円
※通し券は兵庫・徳島・石川公演のみの販売
販売：FANYチケット
発売：【東京・愛知・兵庫公演】
FANY先行受付：4／25（土）19：00〜4／29（水）11：00
当落発表：5／1（金）18：00頃
一般販売：5／5（火）10：00〜
【徳島・石川・大阪】
FANY先行受付：8／22（土）19：00〜8／26（水）11：00
当落発表：8／28（金）18：00頃
一般販売：9／1（火）10：00〜
【集合ショット】スゴいメンツ！『営業-1 グランプリ』トップの吉本芸人たち
2026年7月の東京公演を皮切りに、昨年から1都市増やした東京・愛知・兵庫・徳島・石川・大阪の全国6都市を巡る。
【コメント】
■木崎（※崎＝たつさき）
今年もありがたいことにツアーをやらせていただくことになりました。ツアーが出来ることは当たり前じゃないんだ！と胸に言い聞かせながら漫才をやるしかないんだ！という高い志で、各地を回るんだ！という思いです。
勝ちたいんや、THE SECOND！
■櫻井
単独ライブツアーぎおんまつり今年もやります！東京大阪名古屋、さらには、徳島金沢神戸です！去年は5ヶ所でしたが、なんと今年は、6ヶ所とさせてください！漫才たくさんします！ぜひ！ところで日帰らされそうでこわいです！どうか泊まらせてください！
【概要】
■東京公演
・『ぎおんまつり〜Thanks giving 18〜』
日時：7月4日（土）18：45開場／19：00開演／20：00終演
会場：渋谷よしもと漫才劇場
■愛知公演
・『ぎおんまつり〜Thanks giving 18〜』
日時：8月22日（土）17：45開場／18：00開演／19：00終演
会場：大須演芸場
■兵庫公演
・『ぎおんまつり〜Thanks giving 18〜』
日時：9月26日（土）16：15開場／16：30開演／17：30終演
会場：新開地アートひろば 2F ホール
・GIONトークin兵庫
日時：9月26日（土）17：45開場／18：00開演／19：00終演
会場：新開地アートひろば 2F ホール
■徳島公演
・『ぎおんまつり〜Thanks giving 18〜』
日時：10月12日（月）16：15開場／16：30開演／17：30終演
会場：シビックセンターさくらホール
・GIONトークin徳島
日時：10月12日（月）17：45開場／18：00開演／19：00終演
会場：シビックセンターさくらホール
■石川公演
・ぎおんまつり〜Thanks giving 18〜
日時：11月21日（土）16：15開場／16：30開演／17：30終演
会場：GOLD CREEK
・GIONトークin石川
日時：11月21日（土）17：45開場／18：00開演／19：00終演
会場：GOLD CREEK
■大阪公演
・ぎおんまつり〜Thanks giving 18〜
日時：12月27日（日）19：40開場／20：00開演／21：00終演
会場：YES THEATER
【チケット情報】
料金：前売2500円／当日3000円／通し券4500円
※通し券は兵庫・徳島・石川公演のみの販売
販売：FANYチケット
発売：【東京・愛知・兵庫公演】
FANY先行受付：4／25（土）19：00〜4／29（水）11：00
当落発表：5／1（金）18：00頃
一般販売：5／5（火）10：00〜
【徳島・石川・大阪】
FANY先行受付：8／22（土）19：00〜8／26（水）11：00
当落発表：8／28（金）18：00頃
一般販売：9／1（火）10：00〜