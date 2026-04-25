2026年、新作冬アニメのABEMA最終ランキングを発表
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、アニメチャンネルにて放送中の2026年１月クールの新作アニメと継続新作アニメを対象に、初回放送から最終話までの約３ヶ月間の視聴データを独自に集計。リアルタイム放送、およびオンデマンド配信から算出した「再生数ランキング」「コメント数ランキング」各ランキングの上位５作品を発表した。
■「再生数ランキング」
第１位：TVアニメ『呪術廻戦』第３期「死滅回游 前編」
第２位：『葬送のフリーレン』第２期
第３位：『貴族転生 〜恵まれた生まれから最強の力を得る〜』
第４位：『魔術師クノンは見えている』
第５位：『【推しの子】』第３期
■「コメント数ランキング」
第１位：『【推しの子】』第３期
第２位：『葬送のフリーレン』第２期
第３位：『姫様“拷問”の時間です』第２期
第４位：『東島丹三郎は仮面ライダーになりたい』
第５位：『勇者パーティを追い出された器用貧乏』
再生数ランキングでは、TVアニメ『呪術廻戦』第３期「死滅回游 前編」が中間に続き最終ランキングでも１位を獲得。クール期間中の週間再生数ランキングでも首位常連となるなど高い視聴数を記録し続け、最終的にもトップを維持。第３期より登場した魅力的な新キャラクターが話題を呼んだほか、シリーズ通して描かれる重厚なストーリー、熾烈なバトルシーンが安定した人気を集め、今クールも圧倒的な存在感を示した。
一方、コメント数ランキングでは、『【推しの子】』第３期が中間から順位を上げ、最終ランキングで１位を獲得。物語終盤にかけて緊張感あふれる展開や演出への注目が高まり、考察や感想コメントが増加。最終話では「声優さんの演技がすごくいい」「来週から何を楽しみに生きればいいんだ・・」「ここで終わるの？！」「４期きた！！！！」といった放送終了を惜しむ声や続編への期待が寄せられ、コメント欄は最後まで大きな盛り上がりを見せた。
続いて、再生数ランキング・コメント数ランキングともに２位にランクインしたのは『葬送のフリーレン』第２期。印象的なセリフやユーモアあふれるフリーレン一行のやり取りに加え、登場人物たちの関係性や心情の変化、さらに激しさを増した戦闘シーンにも注目が集まり、視聴・コメントの両面で安定した人気を維持。最終話では「フェルンかわいすぎる」「特殊ED心地よい・・！」「楽しみが終わっちゃった」「３期待ちどしい！」といったコメントも寄せられるなど最後まで高い注目を集めた。
また再生数ランキングでは、３位に『貴族転生』、４位に『魔術師クノンは見えている』がランクインし、人気シリーズが上位を占める中、新作ファンタジー２作品が最終ランキングでもTOP５入り。『貴族転生』は中間ランキングから順位を上げて３位に浮上するなど、新作ファンタジー作品の中でも存在感を高める結果に。
さらにコメント数ランキングでは、『姫様“拷問”の時間です』第２期、『東島丹三郎は仮面ライダーになりたい』が中間ランキングに続き順位をキープしたほか、『勇者パーティを追い出された器用貧乏』が新たにTOP５にランクイン。ギャグ要素の強いシーンからシリアスな展開まで幅広い反応が寄せられ、最終話までコメント欄が盛り上がりを見せた。
なお、以上の「2026年新作冬アニメABEMA最終ランキング」上位作品は、「ABEMA」にて絶賛配信中。
（C）AbemaTV, Inc.
■「再生数ランキング」
第１位：TVアニメ『呪術廻戦』第３期「死滅回游 前編」
第３位：『貴族転生 〜恵まれた生まれから最強の力を得る〜』
第４位：『魔術師クノンは見えている』
第５位：『【推しの子】』第３期
■「コメント数ランキング」
第１位：『【推しの子】』第３期
第２位：『葬送のフリーレン』第２期
第３位：『姫様“拷問”の時間です』第２期
第４位：『東島丹三郎は仮面ライダーになりたい』
第５位：『勇者パーティを追い出された器用貧乏』
再生数ランキングでは、TVアニメ『呪術廻戦』第３期「死滅回游 前編」が中間に続き最終ランキングでも１位を獲得。クール期間中の週間再生数ランキングでも首位常連となるなど高い視聴数を記録し続け、最終的にもトップを維持。第３期より登場した魅力的な新キャラクターが話題を呼んだほか、シリーズ通して描かれる重厚なストーリー、熾烈なバトルシーンが安定した人気を集め、今クールも圧倒的な存在感を示した。
一方、コメント数ランキングでは、『【推しの子】』第３期が中間から順位を上げ、最終ランキングで１位を獲得。物語終盤にかけて緊張感あふれる展開や演出への注目が高まり、考察や感想コメントが増加。最終話では「声優さんの演技がすごくいい」「来週から何を楽しみに生きればいいんだ・・」「ここで終わるの？！」「４期きた！！！！」といった放送終了を惜しむ声や続編への期待が寄せられ、コメント欄は最後まで大きな盛り上がりを見せた。
続いて、再生数ランキング・コメント数ランキングともに２位にランクインしたのは『葬送のフリーレン』第２期。印象的なセリフやユーモアあふれるフリーレン一行のやり取りに加え、登場人物たちの関係性や心情の変化、さらに激しさを増した戦闘シーンにも注目が集まり、視聴・コメントの両面で安定した人気を維持。最終話では「フェルンかわいすぎる」「特殊ED心地よい・・！」「楽しみが終わっちゃった」「３期待ちどしい！」といったコメントも寄せられるなど最後まで高い注目を集めた。
また再生数ランキングでは、３位に『貴族転生』、４位に『魔術師クノンは見えている』がランクインし、人気シリーズが上位を占める中、新作ファンタジー２作品が最終ランキングでもTOP５入り。『貴族転生』は中間ランキングから順位を上げて３位に浮上するなど、新作ファンタジー作品の中でも存在感を高める結果に。
さらにコメント数ランキングでは、『姫様“拷問”の時間です』第２期、『東島丹三郎は仮面ライダーになりたい』が中間ランキングに続き順位をキープしたほか、『勇者パーティを追い出された器用貧乏』が新たにTOP５にランクイン。ギャグ要素の強いシーンからシリアスな展開まで幅広い反応が寄せられ、最終話までコメント欄が盛り上がりを見せた。
なお、以上の「2026年新作冬アニメABEMA最終ランキング」上位作品は、「ABEMA」にて絶賛配信中。
（C）AbemaTV, Inc.