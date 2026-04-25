M!LK佐野勇斗、故郷・愛知県に凱旋「最近出来たとんでもなく美味いハンバーガー屋に行ってきたよ」 地元グルメを満喫
5人組ダンスボーカルグループ・M!LKのメンバーで俳優の佐野勇斗（28）が24日、自身のXを更新。故郷である愛知・岡崎市への“凱旋”を報告した。
【写真】「岡崎かえってきたよーー」地元のハンバーガー店を満喫する佐野勇斗
この日に同市で開催された『五万石藤まつり2026』オープニングセレモニー内の「令和8年度岡崎観光伝道師任命式」に出席した佐野。投稿では、「岡崎かえってきたよーー 最近出来たとんでもなく美味いハンバーガー屋に行ってきたよ うますぎてびっくりした」と地元の飲食店で食事を楽しんだことを、写真を添えて報告した。
この投稿にファンからは「佐野さん岡崎帰ってきてるー！って見てたら、先週末に同じハンバーガー屋さん行ったところで感激」「うますぎて、滅！っては言わないのね」「食べ行ってみようかな」「岡崎観光伝道師がオススメしてくれたので、いつか食べに行きたいです」「え？愛知出身なの???なんかめっちゃ嬉しい」「少しはのんびり出来てそうでよかったです」「ほんとハンバーガー好きだねえかわいい」「あら！愛知へお帰りなさーい!!」「少しでも素の佐野さんに戻れてゆっくりできる時間ができたのならファンとしては嬉しいね」などの声が寄せられている。
【写真】「岡崎かえってきたよーー」地元のハンバーガー店を満喫する佐野勇斗
この日に同市で開催された『五万石藤まつり2026』オープニングセレモニー内の「令和8年度岡崎観光伝道師任命式」に出席した佐野。投稿では、「岡崎かえってきたよーー 最近出来たとんでもなく美味いハンバーガー屋に行ってきたよ うますぎてびっくりした」と地元の飲食店で食事を楽しんだことを、写真を添えて報告した。