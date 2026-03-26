この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「茂木健一郎の脳の教養チャンネル」が、「#旅ラン カナダ、バンクーバーのハーバー沿いを走る。２０２６年４月１９日出走。」と題した動画を公開しました。脳科学者の茂木健一郎が、国際的な講演会であるTEDカンファレンスが開催されているカナダ・バンクーバーを走りながら、現地の美しい風景やグローバルな視点について語る様子が収められています。



「手がかじかむ」と語るほど冷え込んだ気温4度の中、バンクーバーのハーバー沿いからおなじみの「旅ラン」がスタートしました。茂木は、自身が参加しているTEDカンファレンスについて、長年続いてきたバンクーバーでの開催が今回で最後になるかもしれないと明かしています。現地は雨が多い地域として知られていますが、この日は珍しく晴天に恵まれました。茂木は15歳の時に初めてこの地を訪れたことに触れ、感慨深げに景色を見渡しています。



スタンレーパークや行き交う水上飛行機を横目に走り進める中、話題はTEDカンファレンスで語られた内容へと移ります。有人月飛行計画「アルテミス2」などについて触れ、そこからグローバル化や多様性といったテーマへと思考を巡らせます。茂木は「人と人との多様性を許容しながらいかに協力していくかという課題はどこでも同じ」と語り、走りながら自身の考えを整理していく姿が印象的です。



動画の終盤では、新型コロナウイルスの影響による中断期間を経て、再び定期的にバンクーバーを訪れ、定点観測のように自分の人生を見つめ直す機会が得られたことへの感謝を口にしました。美しい異国の風景とともに、脳科学者ならではの鋭い視点と豊かな教養に触れることができる見応えのある動画となっています。日常から少し離れて、新たな思考のヒントを得たい時にぴったりの内容です。