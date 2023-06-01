【B-style アズールレーン 信濃 幻夢の絡繰】 2026年11月 発売予定 価格：44,000円 撮影： あみあみ秋葉原ラジオ会館店

フリーイングより、2026年11月に発売予定の1/4スケールフィギュア「B-style アズールレーン 信濃 幻夢の絡繰」。こちらは、Yostarが運営するスマートフォン向けゲーム「アズールレーン」に登場する、重桜所属の空母「信濃」を立体化したものだ。

今回は、信濃の着せ替えである「幻夢の絡繰」のLive2Dモーションを参考に再現されている。大きなサイズに加えて、ふんわりとした見た目の九尾が背中側から伸びているなど、全体的にボリューム感のある作品に仕上がっている点も魅力だ。

フィギュアの素材はATBC-PVCとABSで、サイズは幅500mm×高さ480mm×奥行き300mmだ

バニースーツを纏った姿をしている、こちらの信濃。頭の上にはケモミミに加えて、かなり大きめのうさ耳があしらわれており、このうさ耳部分も、前面だけ模様が入れられているなど高級感のある見た目になっているところが特徴的だ。

淡い色合いの長い髪は腰のあたりまで伸びており、ふんわりとウェーブがかかっている。よく見ると、少し横長の目の近くには、涙ボクロも再現されている。優しくこちらを見つめているような表情も、見つめているだけで心が癒やされそうだ。

白い素肌に淡いブルーの髪がよく似合っている

うさ耳部分だけでもかなりの大きさだ

ケモミミも細かく作り込まれている

信濃が身につけているバニースーツは、体に密着したスタイルだ。上半身部分だけを見ると、胸の大きさがかなり強調されたような姿に見える。首元には飾りが付いたネクタイを身につけており、こちらは花を模ったようなデザインになっている。

ネクタイのデザインもおしゃれだ

バストの大きさが目立つ！

指にも青いネイルが塗られている

なんといっても特徴的なのが、先ほども触れた九尾の部分だろう。こちらにはファー素材が採用されており、ボリューム感と柔らかな質感を出している。そのふんわりとした見た目も相まって、まるでゴージャスな衣装を身にまとっているかのようだ。

おへその窪みもはっきりわかる

九尾部分もかなりボリューミーだ

足元は青いハイヒールを履いている

こちらの「B-style アズールレーン 信濃 幻夢の絡繰」は、4月23日まであみあみ秋葉原ラジオ会館店で展示されていたデコマスだ。ファンならば絶対に手に入れておきたいアイテムだが、忘れてしまう前に、早めの予約をオススメする。

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