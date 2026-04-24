グラビアアイドル・佐野なぎさが22日、自身のインスタグラムを更新。同日に発売された初の写真集「なぎさの初めて」（KADOKAWA）をアピールした。



【写真】どうやっても隠せないド迫力 南国でほとばしる衝撃

写真集はインドネシア・バリで撮影。発売を知らせた2月のインスタグラムでは「夢の写真集だよーーー!! やったー!! 初めての海外ロケで、今までどこにも見せたことのない色々な私まで…そんな一度しかない『初めて』をたくさん詰め込みました。」と報告している。



発売日に向けてカウントダウンで大胆なカットも投稿。プールやビーチ、オーバーオールからあふれる膨らみ、むにっとバンドゥからこぼれそうなドキドキのショットを連投してきた。14日には「初めて実物の写真集を見て本当に感動したし、早くみんなに見てほしいーーー!!」と呼びかけた。



前から横から、あらゆる角度からチャームポイントのI砲が襲いかかる衝撃に、ファンも「ワクワクドキドキですね」「目線が」「やばすぎえぐすぎ可愛すぎ」などボルテージが高まる一方。佐野は発売日の22日にも「写真集を出すという夢を叶えてくれてありがとう ずっと応援してくれてるみんなのおかげです。本当に本当にありがとう」と感謝を伝え、「たくさんの人に届きますように。」とあらためて思いを記した。



佐野は2000年生まれ、大阪府出身。立命館大を卒業している。グラビアアイドルとして23年にデビューし、グラビアのほかにもラウンドガールなどマルチに活躍している。



（よろず～ニュース編集部）