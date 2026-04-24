ジョーダンと©SAINT Mxxxxxxがコラボ…レガシーを再解釈したコレクションを発表

ジョーダン ブランドは4月23日、ファッションブランドの©SAINT Mxxxxxxとのコラボレーションによる「JORDAN BRAND x ©SAINT MXXXXXX（TIME）CAPSULE」コレクションを発表した。

本コレクションは、マイケル・ジョーダン（元シカゴ・ブルズほか）のレガシーを再解釈し、2026年4月に発掘されたタイムカプセルから回収されたアイテムというストーリーを軸に構成。過去と現在、そして未来が交差する時間軸をテーマに、時間そのものを表現として落とし込んだコンセプトが特徴となっている。

デザイン面では、ジョーダン ブランドを象徴するアイコンやグラフィックを単純に踏襲するのではなく、解体したうえで再構築する手法を採用。既存の文脈から切り離し、新たな意味や価値を付加することで、静かでありながらも強い存在感を放つプロダクトへと昇華されている。

ラインナップはバーシティジャケット（14万8500円）、キャップ（9900円）、Tシャツ（1万2100円）、フーディ、パンツで構成（価格はすべて税込）。バーシティジャケットでは、©SAINT Mxxxxxxのイニシャルを反転させることで、「23」を想起させるフォルムを表現し、ジョーダンの象徴性を抽象的に落とし込んだ。キャップには両ブランドのアイデンティティを融合した「SAINT JORDAN」の文字が配され、コラボレーションの象徴的な要素となっている。

また、それぞれのアイテムは明確なメッセージや解釈を提示するのではなく、着用者の視点や感性によって意味が完成する設計となっている点も特徴。パラレルワールドから発掘されたかのような独特の存在感を持ち、ヴィンテージと現代性が交錯するコレクションに仕上がっている。

同コレクションは、5月1日にオープンを控えるジョーダン ブランドの新店舗「WORLD OF FLIGHT OSAKA」で先行発売を予定。その後、5月23日より世界各地の一部ジョーダン取扱店および©SAINT Mxxxxxx正規取扱店舗で展開される予定となっている。

【写真】「JORDAN BRAND x ©SAINT MXXXXXX（TIME）CAPSULE」コレクション