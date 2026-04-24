香港の高層住宅火災から5カ月、被災住民が初めて一時帰宅、当局は買い戻しを提案

昨年11月に香港北部で発生した高層集合住宅の大規模火災から5カ月。住居を失った被災住民らが20日、初めて一時帰宅を許され、現場に残されていた荷物などを持ち帰るため、火災後初めてそれぞれの部屋に戻った。香港当局は火災前の市場価格で各部屋を買い戻すことを提案している。AFP通信が伝えた。

香港北部の大埔の高層住宅で11月に起きた火災は過去数十年で最も多くの死者を出した。複合施設の8棟のうち7棟を焼き尽くし、168人が死亡した。

住民約6000人は20日から順次自宅に戻り、荷物をまとめて持ち出すことが許可され、それぞれに3時間の一時帰宅枠が設けられた。全1700部屋に対応する必要があるが、当局は5月初めまでにこの措置を終わらせたい考えだ。



消防当局は920戸以上の住宅が損傷し、一部は火災で完全に破壊されたことを報告しており、当局は住民らに対し、目の当たりにする光景に動揺する恐れがあるとして注意を促した。政府当局が公開した画像には天井や壁が崩壊し、焼け焦げ、内部ががれきで散乱している部屋の様子が捉えられていた。

火災が起きた地区は「危険区域」として封鎖され、建物の構造が損なわれた場所では補強工事が行われている。そのため、帰宅する住民にはマスクやヘルメット、手袋の着用が求められた。

今後について、香港当局は同地での複合施設再建は「現実的ではない」と判断。火災前の市場価格で各部屋を買い戻すことを住民側に提案した。

住民の一人、ハリー・レオンさんは部屋に戻ることに対して「複雑な感情を抱いている」と語った。人生の大半を過ごした部屋を見たいと思う一方で、3時間というのはあまりにも短いと失望も口にした。

レオンさんは「実際には政府の提案を受け入れたくない人がかなりいると思う。ただ、他に選択肢がない。受け入れざるを得ない」と語り、「選べるなら本当は離れたくない」と続けた。

5月に一時帰宅を予定しているというベティ・ホーさんが30年以上住んでいた部屋から最も持ち帰りたいのは、子ども時代の写真が収められたアルバムだ。家族の「一生の財産がその建物の中にある」と話した。

ホーさんは現在、被災住民のために設置された近くの仮設住宅で暮らしている。年末までの滞在が許可されているが、その後の住居の不確実性に直面し、不安と無力感を感じているといい、「追い出されるのか？どこに住む場所を見つけるのか？」とため息交じりにつぶやいた。（編集/日向）