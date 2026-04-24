ファミリーマート（東京都港区）が、Nintendo Switch 2向けのゲームソフト「ぽこ あ ポケモン」とのコラボキャンペーンを4月28日から期間限定で実施。ピカチュウやメタモンをデザインしたフラッペ「ポケモンフラッペ」2種、スイーツなどを数量限定で発売します。

【えー！】メタモンがかわいすぎる！ ゼニガメ、ヒトカゲもいた！ コラボメニュー＆グッズを一挙にチェック！

今回のコラボでは、「ストロベリーフラッペ」と「ラムネソーダフラッペ」（ともに360円、以下、税込み）に加え、「メタモンのわらび餅（ぶどうソース＆ミルクホイップ）」（150円）、「ピカチュウのロールケーキ（チョコバナナ）」（178円）がラインアップ。

ストロベリーフラッペは、かき氷、イチゴ果肉ソース、ゼリー、ミルクがマッチした一品で、パッケージにメタモンとピカチュウをデザイン。ラムネソーダフラッペは、大粒の氷とはじけるブドウ味のラムネが食感に変化を与え、満足感のある一杯になっています。メタモンのわらび餅は、メタモンをイメージしたぶどう風味のやわらかいわらび餅で、ぶどう味のソースとミルクホイップを包みました。ピカチュウのロールケーキは、チョコチップ入りのバナナクリームをピカチュウをイメージした黄色と茶色のスポンジ生地で巻き上げたスイーツ。パッケージには、ゲームに登場するピカチュウ（うすいろ）とピカチュウがデザインされています。

さらに、期間中に公式アプリ「ファミペイ」を提示して、対象のオリジナル商品を購入すると、スタンプをためた数に応じてタオルやアクリルパズルキーホルダー、リバーシブルトートバッグといったオリジナルグッズなどがもらえる企画も実施されます。