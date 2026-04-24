「神ボディすぎ」人気VTuber、“中の人”の体型比較ショットに反響「最高で最強の太もも」「めっちゃ理想」
VTuberのにゃぷーり・ぷりんさんは4月23日、自身のX（旧Twitter）を更新。“中の人”による、着こなしの違いを比較したショットを披露しました。
【写真】人気VTuberの体型比較ショット
コメントでは「太ももすっごいのにウエスト引き締まってるの理想の神ボディすぎて好きすぎる」「こんな子が彼女にいたらよかった」「健康美だ……」「最高で最強の太もも 挟まりたい」「めちゃくちゃ素敵な体のラインしてない？？？？めっちゃ理想」など、絶賛の声が寄せられました。
(文:五六七 八千代)
【写真】人気VTuberの体型比較ショット
「健康美だ……」にゃぷーり・ぷりんさんは「体重80キロのドスコイVTuberです。体型を隠した大きめの服より、あえて体のラインを見せた方が細く見えます」とつづり、“中の人”の写真を2枚投稿しました。1枚目は大きめの白いTシャツを着用したショット、2枚目はタイトな白いトップスを着用したショットで、同じコーディネートをベースに、体のラインを見せるかどうかの違いを比較した内容となっています。
「太ももが良すぎる」24日には「写真撮る時はお腹へこませてます。フィルター加工やノイズ除去加工はしてますが、体型を細くするなどの加工してません。 そして、AIではなく存在してます」とつづり、1枚の写真を披露。Tシャツ姿のにゃぷーり・ぷりんさんの全身ショットです。ファンからは「お腹なんてどうでもいいくらいに太ももが良すぎる」「最高です」「こんな可愛い子が実在してるんですか！？」などの声が集まりました。気になった人はぜひチェックしてみてください。
(文:五六七 八千代)