Homecomings、タイのレコードショップ・CD COSMOS主催企画「COSMOS Session」に出演。全4曲のライブセッション映像公開も
Homecomingsが、タイのレコードショップ・CD COSMOS主催のYouTube企画『COSMOS Session』に出演し、ライブセッション映像がタイのYouTubeチャンネルより公開されたことをアナウンスした。
本映像は、2025年10月に開催された初のタイ公演＜Homecomings Live in Bangkok＞の際に現地で収録されたものだ。レコードショップの店内ならではの空気感のなか、「every breath」「US / アス」「ラプス」「angel near you」の計4曲を披露。バンドの自然体なパフォーマンスが感じられるセッション映像になっているという。
また、Homecomingsはワンマンライブツアーの追加公演を5月14日東京・新代田FEVER、5月22日広島・4.14にて開催する。サポートメンバーには、ツアーで各地をともにまわったYUNA（Dr）、関根史織（B）が決定している。東京公演はチケットソールドアウト。広島公演は現在チケット先行予約受付中だ。
◾️＜Homecomings Tour 2026『I’m not ok. you’re not ok. and that’s ok.』＞
2026年5月14日（木）東京・新代田FEVER
OPEN 18:30 / START 19:00
▼チケット
STANDING 5,500円（税込）
学割STANDING 4,000円（税込）
＜Homecomingsプレ先行予約受付＞
受付期間：4/20（月）13時〜4/29（水・祝）23時59分
チケットぴあURL：https://w.pia.jp/t/homecomings-tour2026/
イープラスURL：https://eplus.jp/homecomings/
ローソンURL：https://l-tike.com/homecomings
◾️『“the aquarium of illumination and night glare” December 18, 2025』
2026年3月18日（水）配信リリース
配信URL：https://Homecomings.lnk.to/aquariumlive
01 Blue Hour
02 HURTS
03 luminous
04 euphoria / ユーフォリア
05 every breath
06 Drowse
07 recall(I’m with you)
08 Shadow Boxer
09 ghostpia
10 slowboat
11 Air
12 LIGHTS
13 US / アス
14 blue poetry
15 angel near you
関連リンク
◆Homecomings オフィシャルサイト
◆Homecomings オフィシャルX
◆Homecomings オフィシャルInstagram
◆Homecomings オフィシャルYouTubeチャンネル
◆Homecomings オフィシャルTikTok