是枝監督とシャネルが若手映画監督を支援　銀座でセレモニー　講師に安藤サクラさんや役所広司さん

シャネルと是枝裕和監督がタッグを組んだ、次世代の映画監督を輩出するプログラムのセレモニーが開催されました。

日本の映画界の未来を切り開く取り組み「CHANEL AND CINEMA ‐ TOKYO LIGHTS」。

佐藤二朗さん（56）とのコミカルなやり取りが話題の「夫婦別姓刑事」に出演中の橋本愛さん（30）が司会を務め、月9「サバ缶、宇宙へ行く」に出演中の出口夏希さん（24）や俳優の宮沢氷魚さん（32）や豊田裕大さん（27）らがお祝いに駆けつけました。

是枝監督をはじめ、安藤サクラさん（40）、役所広司さん（70）らを講師として迎え、次世代の映画監督を輩出するため取り組んできた、このプログラム。

24日から東京・銀座で公開されるショートフィルムを制作した3人の若手監督に、セレモニーではシャネル特製のトロフィーが贈られました。

是枝監督が「これすごい」と絶賛していたというトロフィーを見て、出口夏希さんも「すごい…ほしい！」と声を漏らしましたが、「次の『CHANEL AND CINEMA』に…」と勧められると、すかさず「やめときます！」と答えていました。