「あえて青い」バナナを使用。熱川バナナワニ園から新感覚クラフトビールが登場
熱川バナナワニ園は4月23日、伊豆のクラフトビールメーカー「反射炉ビヤ」と共同開発した新商品『Izu Banana Pils(伊豆バナナピルス)』を発売する。
Izu Banana Pils
同商品は、これまでの完熟バナナを使用した濃厚なスタイルとは一線を画し、未完熟の「青バナナ」を採用しているのが特徴。バナナは、温泉熱を活用して栽培された台湾バナナ(仙人蕉)を使用した。あえて熟す前の青バナナを使うことで、特有の軽やかさとトロピカルな風味を引き出している。
青バナナ
ビアスタイルには、スッキリとしたキレが特徴のピルスナーを選択した。甘さに頼らないフルーティーな味わいと、ホップ由来の爽快感が調和し、飲み進めるほどにバナナの新たな側面を体感できるという。
同園のクラフトビールとしては初めての350ml缶での展開となる。ラベルには公式マスコットキャラクター「熱川ばにお」の総柄デザインを採用しており、ポップで親しみやすいビジュアルに仕上げた。
価格は1本800円。熱川バナナワニ園の売店やフルーツパーラー、公式通販サイトのほか、反射炉ビヤの直営店や全国の酒販店でも順次取り扱いを開始予定とのこと。
Izu Banana Pils
同商品は、これまでの完熟バナナを使用した濃厚なスタイルとは一線を画し、未完熟の「青バナナ」を採用しているのが特徴。バナナは、温泉熱を活用して栽培された台湾バナナ(仙人蕉)を使用した。あえて熟す前の青バナナを使うことで、特有の軽やかさとトロピカルな風味を引き出している。
ビアスタイルには、スッキリとしたキレが特徴のピルスナーを選択した。甘さに頼らないフルーティーな味わいと、ホップ由来の爽快感が調和し、飲み進めるほどにバナナの新たな側面を体感できるという。
同園のクラフトビールとしては初めての350ml缶での展開となる。ラベルには公式マスコットキャラクター「熱川ばにお」の総柄デザインを採用しており、ポップで親しみやすいビジュアルに仕上げた。
価格は1本800円。熱川バナナワニ園の売店やフルーツパーラー、公式通販サイトのほか、反射炉ビヤの直営店や全国の酒販店でも順次取り扱いを開始予定とのこと。