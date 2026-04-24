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24日（金）は、広い範囲に雨を降らせた低気圧が離れ、日差しの戻ったところが多くなりましたが、太平洋側では曇りや雨となっています。また北海道では寒気の影響で雨や雪のところもあるようです。これまでの1日の天気を振り返ります。

■太平洋側で雨　北海道では雪も

西日本〜東日本の広い範囲に雨をもたらした低気圧は日本から離れ、朝には天気の回復したところが多くなりました。ただ日本の南には前線が停滞し、太平洋側では雲が多く、予想よりも雨雲が広がっています。こんやにかけても弱い雨の降るところがありそうです。また、北海道では強い寒気の影響で所々で雨が降っていて、内陸では一部、雪になっているとみられます。局地的に降り方が強まったり、雷を伴う可能性もありますので、お帰りの時間にかけて注意をしてください。

■西日本では気温大幅アップも　札幌は今月初めて10℃に届かず

西日本〜東日本では、日中は23日（木）より気温が上がり、20℃前後のところが多くなりました。過ごしやすく感じた方も、風が少し冷たく感じた方もいるもしれません。長崎では午後3時までに最高気温23.6℃を記録し、23日（木）より7℃高くなりました。

一方で、北日本では寒気の影響で23日（木）より気温が下がっています。札幌では午後3時までの最高気温が9.5℃と今月に入って初めて10℃に届いていません。

【24日（金）の最高気温】

午後3時まで　※（）内は前日比と季節感
札幌　　9.5℃（-3　4月上旬）
仙台　　17.8℃（-3　平年並み）
新潟　　15.9℃（-2　4月中旬）
東京　　19.9℃（＋1　4月中旬）
名古屋　21.2℃（＋4　平年並み）
大阪　　20.8℃（＋3　4月中旬）
高知　　19.0℃（＋1　4月上旬）
福岡　　20.0℃（＋4　4月中旬）
鹿児島　20.8℃（±0　4月上旬）

■山林火災の続く岩手・大槌町は空気の乾燥続く

山林火災が続いている岩手・大槌町は24日（金）も晴れて、乾燥注意報が継続中です。

【24日（金）の大槌町に近い釜石の気象状況】※午後3時まで

最高気温　13.9℃
最小湿度　26％
最大瞬間風速　7.2メートル（南東）

週末も晴れと空気の乾燥が続く見込みです。