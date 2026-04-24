24日（金）は、広い範囲に雨を降らせた低気圧が離れ、日差しの戻ったところが多くなりましたが、太平洋側では曇りや雨となっています。また北海道では寒気の影響で雨や雪のところもあるようです。これまでの1日の天気を振り返ります。

■太平洋側で雨 北海道では雪も

西日本〜東日本の広い範囲に雨をもたらした低気圧は日本から離れ、朝には天気の回復したところが多くなりました。ただ日本の南には前線が停滞し、太平洋側では雲が多く、予想よりも雨雲が広がっています。こんやにかけても弱い雨の降るところがありそうです。また、北海道では強い寒気の影響で所々で雨が降っていて、内陸では一部、雪になっているとみられます。局地的に降り方が強まったり、雷を伴う可能性もありますので、お帰りの時間にかけて注意をしてください。

■西日本では気温大幅アップも 札幌は今月初めて10℃に届かず

西日本〜東日本では、日中は23日（木）より気温が上がり、20℃前後のところが多くなりました。過ごしやすく感じた方も、風が少し冷たく感じた方もいるもしれません。長崎では午後3時までに最高気温23.6℃を記録し、23日（木）より7℃高くなりました。

一方で、北日本では寒気の影響で23日（木）より気温が下がっています。札幌では午後3時までの最高気温が9.5℃と今月に入って初めて10℃に届いていません。

【24日（金）の最高気温】

午後3時まで ※（）内は前日比と季節感

札幌 9.5℃（-3 4月上旬）

仙台 17.8℃（-3 平年並み）

新潟 15.9℃（-2 4月中旬）

東京 19.9℃（＋1 4月中旬）

名古屋 21.2℃（＋4 平年並み）

大阪 20.8℃（＋3 4月中旬）

高知 19.0℃（＋1 4月上旬）

福岡 20.0℃（＋4 4月中旬）

鹿児島 20.8℃（±0 4月上旬）

■山林火災の続く岩手・大槌町は空気の乾燥続く

山林火災が続いている岩手・大槌町は24日（金）も晴れて、乾燥注意報が継続中です。

【24日（金）の大槌町に近い釜石の気象状況】※午後3時まで

最高気温 13.9℃

最小湿度 26％

最大瞬間風速 7.2メートル（南東）

週末も晴れと空気の乾燥が続く見込みです。