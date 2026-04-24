身長158cmの齋藤飛鳥と阿部寛の“ものすごい身長差”の2ショットに「飛鳥ちゃんが小さすぎるのか阿部さんがデカすぎるのか」「意外な組み合わせ」と大反響

【写真】身長差が大きな話題となっている齋藤飛鳥と阿部寛の2ショット

『ソニー損保の自動車保険』の公式Xが更新され、齋藤飛鳥と俳優・阿部寛の2ショットが投稿された。

■シルエットクイズも好評だった齋藤飛鳥と阿部寛の2ショット公開

前日の投稿で「新CMの撮影現場で撮った一枚 出演者が誰かわかった方…いますか」と呼びかけていたが、正解は齋藤と阿部だと明かされた。

スーツ姿の阿部とボーダー柄のニットとグリーンのパンツ姿の齋藤が並んだ2ショットは、ふたりの身長差が大きな反響を呼んでいる。二人の身長はそれぞれ、阿部が189cm、齋藤が158cmとのこと。

SNSには「飛鳥ちゃんが小さすぎるのか阿部さんがデカすぎるのか」「身長差！」「阿部さんでかいし、飛鳥ちゃん顔小さい」「意外な組み合わせ」といった声を見ることができる。

齋藤飛鳥のSTAFF公式Xも「ソニー損保の自動車保険 新CM『駐車場で助言する男』篇にて阿部寛さんと共演させていただきました」と報告し、2ショットを公開している。

■動画：駐車場で困っている齋藤飛鳥を助ける阿部寛

齋藤と阿部が共演する新CMが公開された。「駐車場で助言する男」篇で、駐車場で車のエンジンがかからなくて困っている齋藤を、ソニー損保の社員役の阿部が助言するという内容になっている。