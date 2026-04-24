Nintendo Switch 配信タイトル セール

シティコネクションは、ニンテンドーe ショップおよびマイニンテンドーストアにて、Nintendo Switchで配信中のダウンロードゲームを対象とした「ゴールデンウィークセール」を4月24日から5月6日まで開催する。

セールの対象タイトルには「スーチーパイ」、「Gimmick」、「まものろ KAI」、「R-Type Delta」などがラインナップ。期間中は通常よりもお買い得価格で購入できる。

また、すでに4月22日よりSteamおよびプレイステーション 5、プレイステーション 4タイトルを対象とする同セールが開催中。 いずれも終了日は5月6日となる。

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