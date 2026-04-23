トッピング＆タレを16種に拡充！牛角「2026春夏グランドメニュー」メディア試食会
コロワイドグループの株式会社レインズインターナショナルが展開する牛角は、2026年4月23日（木）よりグランドメニューをリニューアルする。リニュアルに先立ち、4月22日（水）、メディア向けに新商品試食が実施された。今回は、「味変やアレンジもしながら焼肉をもっと楽しみたい」というお客様の声を背景に、トッピングおよびタレを全16種に拡充。焼肉の楽しみ方をより自由に広げる。
さらに、過去に人気を博し販売休止となっていた“たれ焼肉”の味を再現した「醤ダレ」シリーズの復活や、復刻・新メニューの追加、サイズバリエーションの拡充により、牛角史上最大級の新商品が登場する。
■新グランドメニューの魅力とは？
株式会社レイズインターナショナル 牛角・温野菜マーケティング本部 牛角メニュー開発部 大谷 渉氏によると、新グランドメニューには、５つのPOINTがあるという。
〇新グランドメニュー５つのPOINT
1. トッピング＆タレが５種追加で、全16種に拡充。組み合わせは無限大に
2. “伝説の味”が復活。「醤（ジャン）ダレ」カルビシリーズが登場
3. 復刻メニューや新商品も加わり、ラインナップを拡充
4. サイズバリエーションの拡充で、より自由な楽しみ方へ
5. 大皿メニューとごはんセットで、グループ利用にも対応
■牛角「2026春夏グランドメニュー」を試食
まず驚かされるのは、トッピング＆タレの多さだ。今回のリニューアルでは、なんと全16種類に拡充。焼肉は「焼いて食べる」だけでなく、「途中で味を変えて遊ぶ」ものとなっている。
「厳選とろカルビ 580円（税込638円）」と「王様カルビ 780円（税込858円）」を選択。「厳選とろカルビ」は、この価格とは思えないほどの美味しさだ。「王様カルビ」も脂の旨みをしっかりと堪能できる一品で、満足度は高い。
最初は定番のダレでシンプルに肉の旨みを味わい、そこから徐々にアレンジしていく。
たとえば、「大葉＋白ねぎ」の組み合わせは、こってり系の肉に爽やかさをプラスしてくれる。焼肉特有の“重さ”を中和し、食べ進めるほどに心地よさが増していく感じだ。
「黒毛和牛上カルビ 1,480円（税込1,628円）」を注文。牛肉の旨さが味わえる一品だった。
〆にはラーメン。ということで、「石鍋ごまねぎ塩ラーメン ハーフ 450円（税込495円）」を注文した。「青唐おろし」で味変も楽しんだ。
最後は「べつばらスイーツ」ということで、「季節のシャーベット250円（税込275）」を選択。最後まで食事を満喫することができた。
■新グランドメニュー５つのPOINTを解説
〇POINT1. トッピング＆タレが５種追加で、全16種に拡充。組み合わせは無限大に
今回のリニューアルでは、牛角こだわりの「生つけダレ（卓上のタレ）」を起点に、途中で味わいを変化させながら焼肉を楽しめるよう、トッピングおよびタレのバリエーションを強化した。まずは生つけダレで。その後は味変を重ねながら、時間いっぱい焼肉を楽しめる構成としている。卓上の生ダレやレモンを含め、全16種の組み合わせで焼肉を楽しめる。
NEW1：青唐おろし 〜青唐辛子の辛味と清涼感で、辛サッパリを体験〜
新たに登場する「青唐おろし」は、青唐辛子の辛味に和風だしの旨みを重ねた一品で、焼肉に“辛味×清涼感”という新たな味わいを加える。塩ダレのホルモンと合わせることで、脂の甘みを引き立てながらも後味は軽やかに、おつまみ感覚で楽しめる。また、「石鍋ごまねぎ塩ラーメン」に加えることで、さっぱりとした中にもピリッとしたアクセントが生まれ、〆の一品としての味わいにも変化を加える。
・おすすめアレンジ
「青唐おろし」＋石鍋ごまねぎ塩ラーメン
「青唐おろし」＋ホルモン（塩ダレ）
NEW2：大葉セット〜大葉と白ねぎで、お肉のアクセントに〜
また、「大葉セット（大葉＋白ねぎ）」は、香味野菜の爽やかさによって、塩ダレで味付けした豚カルビの脂の甘みを引き締め、軽やかな後味に仕上げる。こってりとさっぱりを同時に楽しめる、相性の良い組み合わせだ。黒毛和牛など脂の旨みが強いお肉と合わせることで、上品な余韻を引き立てる楽しみ方もできる。
・おすすめアレンジ
「大葉セット」＋豚カルビ（塩ダレ）、黒毛和牛上カルビ、黒毛和牛上赤身くらした
「大葉セット」＋豚カルビ（塩ダレ）
NEW3：３種の新タレ 〜だし醤油・ポン酢・甘口ダレでバリエーションアップ〜
「だし醤油」「ポン酢」「甘口ダレ」といった新たなタレも加わり、肉・海鮮・野菜など、食材ごとに最適な味わいを選ぶことが可能になりました。組み合わせ次第で、自分好みの味わいを見つける楽しさが広がる。
・おすすめアレンジ
「だし醤油」「ポン酢」-海鮮・焼き野菜・黒毛和牛などに合う
「甘口ダレ」―オーソドックスな甘口でお子様におすすめ
〇POINT2. “伝説の味”が復活。「醤（ジャン）ダレ」カルビシリーズが登場
あわせて、過去に販売し好評を博したものの、人気の高さから販売休止となっていた“たれ焼肉”の味を再現した「醤（ジャン）ダレ」シリーズが復活する。にんにくの効いた甘辛い味付けが特長の「醤ダレ」は、ごはんやお酒との相性が良く、パンチがありながらもくどさを感じにくい味わいだ。今回のリニューアルでは、「醤ダレカルビ」などの新商品として展開するほか、既存商品の味付けにも取り入れ、より幅広い楽しみ方を提案する。
・「醤ダレ」を使用した新商品
「黒毛和牛切り落とし」 （単品メニュー専用）と、「醤ダレカルビ」（食べ放題メニュー専用）
※既存メニューの「王様カルビ」と「ジューシーカルビ」にも醤ダレを使用している。
〇POINT3. 復刻メニューや新商品も加わり、ラインナップを拡充
そのほかにも、「梅とんタン塩」「やみつき塩キャベツ」など、お客様から復活を望む声が多かったメニューを再導入。さらに、「ビビン冷麺」や「牛骨辛みそラーメン」、サラダなどの新商品も加え、焼肉とあわせて楽しめるサイドメニューの充実を図りました。焼肉だけでなく、前菜から〆まで含めた“トータルでの満足度向上”を目指している。
ファン待望の復刻登場
『やみつき塩キャベツ』が、 “ざく切り”で復活。
本来の食べ応えとやみつき感を引き出す、原点のスタイルに戻った。
やみつき塩キャベツ 350円(税込385円)
「やみつき塩キャベツ」が、“千切り”から、ついに“ざく切り”で復活。キャベツ本来の食べ応えとやみつき感を引き出す、原点のスタイルに戻りました。シャキッとした食感と、特製の塩ダレがしっかり絡むことで、一口ごとの満足感がさらに向上。焼肉の合間に箸が止まらなくなる、あの“やみつき体験”を、改めて楽しめる。
安いのに美味しい!!
“一番安い牛カルビ”、というなかれ。
その満足感は、想像以上。厳選された牛カルビが登場！
厳選とろカルビ 580円(税込638円)
単品メニューの“一番安い”牛カルビをより美味しく、リーズナブルに提供したいという想いから、『厳選とろカルビ』が新登場。牛カルビ（バラ肉）の中でも、脂身の甘みと赤身のやわらかさのバランスに優れた部位を厳選した。大判サイズで提供することで、やわらかさとともに“肉を食べている”満足感をしっかりと感じられる。
※下記は全て税抜価格
※下記は全て税抜価格
〇POINT4. サイズバリエーションの拡充で、より自由な楽しみ方へ
また、ホルモンや創作焼肉、石焼ビビンバなどに「ハーフサイズ」を追加し、複数のメニューを少しずつ楽しめるようにした。サイドメニューには「大盛」サイズも導入し、シーンや人数に応じた選びやすさを高めている。
〇POINT5. 大皿メニューとごはんセットで、“ちょうどいい満足感”を提案
気軽な食事利用のシーンに向けて、大皿メニューとごはんセットを組み合わせた新たな楽しみ方を提案する。大皿メニューは1,980円（税抜）からと注文しやすい価格帯に設定し、「まずはこれを頼めば満足できる」入口としての役割を担う。あわせて、ごはん・スープ・小鉢などを組み合わせた「ごはんセット」を加えることで、焼肉を“セットメニュー”としてもご利用いただける設計とした。
例えば、「バラエティー4種盛り（並：2〜3人前）1,980円（税抜）」と「ごはんセット（2名様向け）1,480円（税抜）」を組み合わせることで、合計3,460円（税抜）。1人あたり1,730円（税抜）と、手頃な価格で満足感のある食事を楽しめる。
■牛角 公式サイト
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■新グランドメニューの魅力とは？
株式会社レイズインターナショナル 牛角・温野菜マーケティング本部 牛角メニュー開発部 大谷 渉氏によると、新グランドメニューには、５つのPOINTがあるという。
〇新グランドメニュー５つのPOINT
1. トッピング＆タレが５種追加で、全16種に拡充。組み合わせは無限大に
2. “伝説の味”が復活。「醤（ジャン）ダレ」カルビシリーズが登場
3. 復刻メニューや新商品も加わり、ラインナップを拡充
4. サイズバリエーションの拡充で、より自由な楽しみ方へ
5. 大皿メニューとごはんセットで、グループ利用にも対応
■牛角「2026春夏グランドメニュー」を試食
まず驚かされるのは、トッピング＆タレの多さだ。今回のリニューアルでは、なんと全16種類に拡充。焼肉は「焼いて食べる」だけでなく、「途中で味を変えて遊ぶ」ものとなっている。
「厳選とろカルビ 580円（税込638円）」と「王様カルビ 780円（税込858円）」を選択。「厳選とろカルビ」は、この価格とは思えないほどの美味しさだ。「王様カルビ」も脂の旨みをしっかりと堪能できる一品で、満足度は高い。
最初は定番のダレでシンプルに肉の旨みを味わい、そこから徐々にアレンジしていく。
たとえば、「大葉＋白ねぎ」の組み合わせは、こってり系の肉に爽やかさをプラスしてくれる。焼肉特有の“重さ”を中和し、食べ進めるほどに心地よさが増していく感じだ。
「黒毛和牛上カルビ 1,480円（税込1,628円）」を注文。牛肉の旨さが味わえる一品だった。
〆にはラーメン。ということで、「石鍋ごまねぎ塩ラーメン ハーフ 450円（税込495円）」を注文した。「青唐おろし」で味変も楽しんだ。
最後は「べつばらスイーツ」ということで、「季節のシャーベット250円（税込275）」を選択。最後まで食事を満喫することができた。
■新グランドメニュー５つのPOINTを解説
〇POINT1. トッピング＆タレが５種追加で、全16種に拡充。組み合わせは無限大に
今回のリニューアルでは、牛角こだわりの「生つけダレ（卓上のタレ）」を起点に、途中で味わいを変化させながら焼肉を楽しめるよう、トッピングおよびタレのバリエーションを強化した。まずは生つけダレで。その後は味変を重ねながら、時間いっぱい焼肉を楽しめる構成としている。卓上の生ダレやレモンを含め、全16種の組み合わせで焼肉を楽しめる。
NEW1：青唐おろし 〜青唐辛子の辛味と清涼感で、辛サッパリを体験〜
新たに登場する「青唐おろし」は、青唐辛子の辛味に和風だしの旨みを重ねた一品で、焼肉に“辛味×清涼感”という新たな味わいを加える。塩ダレのホルモンと合わせることで、脂の甘みを引き立てながらも後味は軽やかに、おつまみ感覚で楽しめる。また、「石鍋ごまねぎ塩ラーメン」に加えることで、さっぱりとした中にもピリッとしたアクセントが生まれ、〆の一品としての味わいにも変化を加える。
・おすすめアレンジ
「青唐おろし」＋石鍋ごまねぎ塩ラーメン
「青唐おろし」＋ホルモン（塩ダレ）
NEW2：大葉セット〜大葉と白ねぎで、お肉のアクセントに〜
また、「大葉セット（大葉＋白ねぎ）」は、香味野菜の爽やかさによって、塩ダレで味付けした豚カルビの脂の甘みを引き締め、軽やかな後味に仕上げる。こってりとさっぱりを同時に楽しめる、相性の良い組み合わせだ。黒毛和牛など脂の旨みが強いお肉と合わせることで、上品な余韻を引き立てる楽しみ方もできる。
・おすすめアレンジ
「大葉セット」＋豚カルビ（塩ダレ）、黒毛和牛上カルビ、黒毛和牛上赤身くらした
「大葉セット」＋豚カルビ（塩ダレ）
NEW3：３種の新タレ 〜だし醤油・ポン酢・甘口ダレでバリエーションアップ〜
「だし醤油」「ポン酢」「甘口ダレ」といった新たなタレも加わり、肉・海鮮・野菜など、食材ごとに最適な味わいを選ぶことが可能になりました。組み合わせ次第で、自分好みの味わいを見つける楽しさが広がる。
・おすすめアレンジ
「だし醤油」「ポン酢」-海鮮・焼き野菜・黒毛和牛などに合う
「甘口ダレ」―オーソドックスな甘口でお子様におすすめ
〇POINT2. “伝説の味”が復活。「醤（ジャン）ダレ」カルビシリーズが登場
あわせて、過去に販売し好評を博したものの、人気の高さから販売休止となっていた“たれ焼肉”の味を再現した「醤（ジャン）ダレ」シリーズが復活する。にんにくの効いた甘辛い味付けが特長の「醤ダレ」は、ごはんやお酒との相性が良く、パンチがありながらもくどさを感じにくい味わいだ。今回のリニューアルでは、「醤ダレカルビ」などの新商品として展開するほか、既存商品の味付けにも取り入れ、より幅広い楽しみ方を提案する。
・「醤ダレ」を使用した新商品
「黒毛和牛切り落とし」 （単品メニュー専用）と、「醤ダレカルビ」（食べ放題メニュー専用）
※既存メニューの「王様カルビ」と「ジューシーカルビ」にも醤ダレを使用している。
〇POINT3. 復刻メニューや新商品も加わり、ラインナップを拡充
そのほかにも、「梅とんタン塩」「やみつき塩キャベツ」など、お客様から復活を望む声が多かったメニューを再導入。さらに、「ビビン冷麺」や「牛骨辛みそラーメン」、サラダなどの新商品も加え、焼肉とあわせて楽しめるサイドメニューの充実を図りました。焼肉だけでなく、前菜から〆まで含めた“トータルでの満足度向上”を目指している。
ファン待望の復刻登場
『やみつき塩キャベツ』が、 “ざく切り”で復活。
本来の食べ応えとやみつき感を引き出す、原点のスタイルに戻った。
やみつき塩キャベツ 350円(税込385円)
「やみつき塩キャベツ」が、“千切り”から、ついに“ざく切り”で復活。キャベツ本来の食べ応えとやみつき感を引き出す、原点のスタイルに戻りました。シャキッとした食感と、特製の塩ダレがしっかり絡むことで、一口ごとの満足感がさらに向上。焼肉の合間に箸が止まらなくなる、あの“やみつき体験”を、改めて楽しめる。
安いのに美味しい!!
“一番安い牛カルビ”、というなかれ。
その満足感は、想像以上。厳選された牛カルビが登場！
厳選とろカルビ 580円(税込638円)
単品メニューの“一番安い”牛カルビをより美味しく、リーズナブルに提供したいという想いから、『厳選とろカルビ』が新登場。牛カルビ（バラ肉）の中でも、脂身の甘みと赤身のやわらかさのバランスに優れた部位を厳選した。大判サイズで提供することで、やわらかさとともに“肉を食べている”満足感をしっかりと感じられる。
※下記は全て税抜価格
※下記は全て税抜価格
〇POINT4. サイズバリエーションの拡充で、より自由な楽しみ方へ
また、ホルモンや創作焼肉、石焼ビビンバなどに「ハーフサイズ」を追加し、複数のメニューを少しずつ楽しめるようにした。サイドメニューには「大盛」サイズも導入し、シーンや人数に応じた選びやすさを高めている。
〇POINT5. 大皿メニューとごはんセットで、“ちょうどいい満足感”を提案
気軽な食事利用のシーンに向けて、大皿メニューとごはんセットを組み合わせた新たな楽しみ方を提案する。大皿メニューは1,980円（税抜）からと注文しやすい価格帯に設定し、「まずはこれを頼めば満足できる」入口としての役割を担う。あわせて、ごはん・スープ・小鉢などを組み合わせた「ごはんセット」を加えることで、焼肉を“セットメニュー”としてもご利用いただける設計とした。
例えば、「バラエティー4種盛り（並：2〜3人前）1,980円（税抜）」と「ごはんセット（2名様向け）1,480円（税抜）」を組み合わせることで、合計3,460円（税抜）。1人あたり1,730円（税抜）と、手頃な価格で満足感のある食事を楽しめる。
■牛角 公式サイト
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