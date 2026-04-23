「まえだまえだの人？」元・松竹芸人、新事務所に所属を発表「磯村勇斗と同じ事務所になったんか！」
芸能事務所・BLUE LABELの公式X（旧Twitter）アカウントは4月22日、投稿を更新。元兄弟お笑いコンビ・まえだまえだの前田航基さんの所属を発表しました。
【写真】前田航基、BLUE LABELに所属へ
コメントでは「ぇ？まえだまえだの人？」「ああお兄ちゃん！？」「磯村勇斗と同じ事務所になったんか！」「まえだまえだのどっち？」「いい役やりそう」「そろそろ弟の方も発表あるかな？？ 果たして、同事務所か別なのか」「この写真でいいの？」「ファンモンのジャケ写？」など、さまざまな声が寄せられています。
(文:五六七 八千代)
【写真】前田航基、BLUE LABELに所属へ
「お兄ちゃん！？」「BLUE LABELに新たに所属者が加わりました」「#前田航基」などとつづり、写真を1枚公開。シンプルな黒いTシャツに身を包んだ前田さんの宣材写真です。前田さんは3月まで松竹エンタテインメントに所属していました。
本人もInstagramで報告同日、前田さん本人も自身のInstagramを更新。「この度、私前田航基はBLUE LABELに所属させて頂く運びとなりました。気持ちも新たに、真摯にお芝居に取り組んでいく所存でございますので、皆様におかれましても引き続き応援のほど、よろしくお願いいたします」と報告しました。今後の活躍が楽しみですね。
(文:五六七 八千代)