村上宗隆は「マジでバケモン…」5戦連発、ジャッジ抜き単独2位の10号2ランで年間67発ペースに米震撼「ホワイトソックスは賭けに勝った」「他球団はどのレポート見てたの？」

村上が5戦連発、勢いが止まらない(C)Getty Images

ホワイトソックス・村上宗隆の勢いが止まらない。

現地4月22日、敵地で行われたダイヤモンドバックス戦に「3番・一塁」で先発出場。5点ビハインドの7回無視一塁の場面で圧巻のアーチをかけた。

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7回から登板した救援右腕、ライアン・トンプソンの初球、146キロを完璧に捉えて、打球速度113マイル（約182キロ）、飛距離426フィート（約130メートル）の圧巻アーチをセンターバックスクリーンに放り込んだ。

5試合連続の10号2ランはメジャー新人記録タイ、球団記録タイとなった。ア・リーグではアーロン・ジャッジを抜き、単独2位の本塁打数、シーズン67本ペースとえげつない速さで本塁打を量産し始めた。