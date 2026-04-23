村上宗隆は「マジでバケモン…」5戦連発、ジャッジ抜き単独2位の10号2ランで年間67発ペースに米震撼「ホワイトソックスは賭けに勝った」「他球団はどのレポート見てたの？」
村上が5戦連発、勢いが止まらない(C)Getty Images
ホワイトソックス・村上宗隆の勢いが止まらない。
現地4月22日、敵地で行われたダイヤモンドバックス戦に「3番・一塁」で先発出場。5点ビハインドの7回無視一塁の場面で圧巻のアーチをかけた。
【動画】勢いが止まらない！村上5戦連続！10号の圧巻アーチシーン
7回から登板した救援右腕、ライアン・トンプソンの初球、146キロを完璧に捉えて、打球速度113マイル（約182キロ）、飛距離426フィート（約130メートル）の圧巻アーチをセンターバックスクリーンに放り込んだ。
5試合連続の10号2ランはメジャー新人記録タイ、球団記録タイとなった。ア・リーグではアーロン・ジャッジを抜き、単独2位の本塁打数、シーズン67本ペースとえげつない速さで本塁打を量産し始めた。
村上の脅威の打撃をめぐっては地元ファンの間からも「契約を延長しろ！」「マジでバケモン…」と驚愕の声や、「オオタニを楽にこえるな」「ホワイトソックスは賭けに勝った」「他球団はどのレポート見てたの？」と三振率の高さから他球団は積極的に獲得に望まなかったとされるが、日本の若きプロスペクトをホワイトソックスが2年契約で獲得した慧眼をたたえる声も出ている。
若き大砲の勢いはまだまだ続きそうだ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
外部サイト
日々快適に、そして各々が目指す結果に向けてサポートするマガジンとして、多くの方々の「ココロ」と「カラダ」のコンディショニングを整えるのに参考になる媒体(誌面＆WEB)を目指していきます。