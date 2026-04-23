“ママになった”岡田結実、ミニスカ私服のオフショットに反響「スタイル良すぎやし美脚すぎる」「春らしい」「かわいいお母さん」 今年2月に第1子出産を発表
タレントの岡田結実（26）が21日、自身のインスタグラムを更新。美脚がのぞくミニスカ私服のオフショットを公開した。
【写真】「スタイル良すぎやし美脚すぎる」「春らしい」ミニスカ私服のオフショット披露の岡田結実 ※全身は2枚目
岡田は「久しぶりの私服〜」と、パステルカラーのカーディガンに白のミニスカート、ロングブーツを合わせた春らしいコーディネートを披露。スラリとした美脚がのぞく軽やかな着こなしに、「春服ってやっぱしかわいいよね〜テンション上がるよね〜」と声を弾ませた。
ボリューム感のあるスカートについては、マネージャーさんから「パーティーにお呼ばれしたの??」と言われたというエピソードを添えつつ、お気に入りであることを明かしていた。
コメント欄には「とてもお綺麗です!!」「春らしい」「かわいいお母さんだね〜」「可愛いすぎるしスタイル良すぎやし美脚すぎる」「すごくお似合いで素敵」などの声が寄せられている。
岡田は2025年4月に自身のSNSで結婚を報告。今年2月にインスタで「この度、第一子を出産しました事をご報告させていただきます」と発表している。
【写真】「スタイル良すぎやし美脚すぎる」「春らしい」ミニスカ私服のオフショット披露の岡田結実 ※全身は2枚目
岡田は「久しぶりの私服〜」と、パステルカラーのカーディガンに白のミニスカート、ロングブーツを合わせた春らしいコーディネートを披露。スラリとした美脚がのぞく軽やかな着こなしに、「春服ってやっぱしかわいいよね〜テンション上がるよね〜」と声を弾ませた。
コメント欄には「とてもお綺麗です!!」「春らしい」「かわいいお母さんだね〜」「可愛いすぎるしスタイル良すぎやし美脚すぎる」「すごくお似合いで素敵」などの声が寄せられている。
岡田は2025年4月に自身のSNSで結婚を報告。今年2月にインスタで「この度、第一子を出産しました事をご報告させていただきます」と発表している。