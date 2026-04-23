タレントの新山千春さん（45）が自身のInstagram（@chiharuuu_0114）を更新。2023年に再婚した14歳年下の夫とのオフショットを公開しました。



【写真】14歳年下夫とのツーショット

新山さんは「YouTubeコラボ撮影終わりで わたしたち夫婦の写真を 素敵カメラで撮影してくださったのは 中尾明慶さん」とつづりながら、俳優の中尾明慶さん（37）に撮ってもらった写真をアップ。湖畔の景色を背に、夫婦が寄り添う自然体の姿を披露しました。



新山さんはピンクのロングTシャツにデニムというカジュアルな装い。寄り添う夫はウェーブのかかった長めの髪が印象的です。コメント欄には、「なかなかいいね」「幸せそう、いいなぁー」「素敵な夫婦ですね」といった声が寄せられました。



投稿では、中尾さんについて「フィルムのエモい写真を笑顔で撮影してくれる姿も 現像してくださった優しさにも夫婦で感動した日でした！」と感謝。あわせて、撮影する中尾さんの姿も紹介しています。



新山さんは、1981年1月14日生まれ。第20回ホリプロタレントスカウトキャラバンで特別賞を受賞したことをきっかけに芸能界入りしました。2004年に元プロ野球選手の黒田哲史さんと結婚し、06年に長女が誕生しましたが、14年に離婚を発表。23年11月に14歳年下の一般男性との再婚を報告しています。