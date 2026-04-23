◆米大リーグ エンゼルス―ブルージェイズ（２２日、米カリフォルニア州アナハイム＝エンゼルスタジアム）

ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が２２日（日本時間２３日）、敵地・エンゼルス戦に「７番・三塁」でフル出場し、３試合ぶりの安打を放つなど３打数１安打、１四球だった。試合は３点を追う７回に岡本の四球を起点に一度は追いついたが競り負け、連勝が「３」で止まった。打率は２割７厘となった。

エンゼルスの先発は、試合前の時点で、開幕からの５登板で５勝無敗、防御率０・２８と圧巻の成績をマークしていた右腕のホセ・ソリアーノ投手（２７）。両軍無得点の２回１死一塁の１打席目は、カウント２―２から低めのシンカーに手が出て空振り三振を喫した。守備では、１点ビハインドだった３回２死満塁で、三塁線の当たりを好捕すると、三塁ベースへ頭から滑り込んでベースにタッチしてアウトにして追加点を与えないファインプレーを見せた。

１点を追う４回２死一塁の２打席目は三ゴロ。３点を追う７回１死走者なしの３打席目は右腕のゼファジャンから四球を選び、ルークスの適時二塁打で生還した。この回ブルージェイズは３得点を奪って追いつき、岡本は猛攻の起点となった。再びリードを許して迎えた３―７の９回先頭の４打席目には左前安打。３試合、１５打席ぶりの安打となった。

岡本は開幕３、４試合目だった３月２９、３０日（同３０、３１日）に２試合連続で本塁打を放つ好発進を切ったが、その後は出場した試合では１５試合連続で本塁打なし。一時は打率も１割台になるなど苦しんでいたが、１９日（同２０日）の敵地・ダイヤモンドバックス戦で左中間へ１６試合ぶりのアーチとなる３号を放った。その後の２０、２１日（同２１、２２日）の敵地・エンゼルス戦では２試合、１１打席連続で無安打に終わっていた。