モバイルオーダーを導入した喫茶店で、「どの商品が何個オーダーされているのかが瞬時に表示され、週間ランキングや当日ランキングなどが分かるようになりました」。



【写真】意外な事実が発覚したメニューとは……

その結果、判明した事実に「ショックでした」という店主の言葉が話題に。詳しく取材しました。



Xに投稿したのは、東京・上野にある純喫茶「珈琲 王城」（@coffeeoujou）のオーナーの玉山萊碩さん。クラシックなインテリアと純喫茶ならではのメニューが人気で、週末ともなると行列は当たり前です。



モバイルオーダーといえば、客側にとってはタイミングを見て店員に声がけしなくていいなど、自分のペースで注文できるのも魅力。



店側にとっては、人件費や注文ミスの削減もありますが、集計しなくても瞬時にオーダー数が把握できるようになるのもメリット。そのため、今後のメニュー展開や仕入れ量なども調整しやすくなります。



今回のモバイルオーダーで判明した人気ベスト3は、ナポリタン、ピザトースト、チョコレートパフェ。そこで、玉山さんが大好きなパスタメニューが、ナポリタンの半分しかなかったことに気づきます。



「珈琲 王城」での密かなイチオシメニューとは何なのか？ モバイルオーダーを導入してからの変化について、玉山さんにお話をお聞きしました。



「どの時間帯にスタッフを増やせばいいか」も判明

ーーモバイルオーダー導入の経緯を教えてください



「有難い事に、連日多くのお客様にご来店いただいているのですが、行列が発生するなど、店外の対応も含め、従業員の負担がかなり増えてしまっていることも事実です。



そのため、伝票にまつわる業務を少しでも減らせたら、と導入を決めました。また、データで記録することで、注文ミスを少なくすることも目的の一つでした」



ーー導入してみて、いかがでしたか？



「まず商品の注文数によるランキングが当日だけでなく、週や月ごとに把握できたのは良かったです。さらにお客さまの一日のご来店者数も、時間ごとに可視化されます。忙しい時間帯にどこのスタッフを増やせばいいかなど、人員配置にも重宝しました」



ーー今回、判明した意外な事実とは？



「実は私が好きなミートソースのオーダー数が、ナポリタンの半分しかなかったことです。ミートソースといえば、子どもの頃からの「ごちそう」。王城のミートソースは僕自身がファンと公言する特別な一品なんです。



麺をピーマンやベーコン、マッシュルームなどの具材と一緒に炒めるのも特徴。そしてその上にミートソースをたっぷりかけるので、味が単調になりません。炒めた香ばしい香りとともに、ソースの深みを感じていただけると幸いです。



モバイルオーダーに変わっても、メニューは味が変わらないように、材料もできるだけ変えずにレシピを守り続けています」



◇ ◇



「店主さんがショック受けてるの見て、逆に信頼度爆上がりした！！！」

「ナポリタンに自信あるのにミートソースも本気すぎる純喫茶最高じゃん」

「データで見ると意外な発見ありますよね。これは逆にミートソースが気になってきました」

「この写真見たらミートソース食べたくなりますね！」



今回の投稿に、こんなコメントが集まりました。



玉山さんは、今回のモバイルオーダー導入について、「『それなら今まで通りでいいんじゃないか？』『古き良き純喫茶が台無しになる』という意見についての懸念もありましたが、これからも10年、20年、50年と『変わらぬ王城』を維持していくためにも、変わらなければならないところは変えていかなければならないという矛盾と向かい合い、悩みに悩んだ末の決断です」と葛藤があったことも告白。



そこで、モバイルオーダーが苦手な人もいるため、従来どおり店員への注文も可能に。支払いもPayPayか現金か選べるようにしました。また、フリーWifiも利用できるなども配慮した上で実現したとのことです。



重厚感ある純喫茶、ドラマロケ地にも

ちなみにこちらの「珈琲 王城」、ファッションデザイナー森英恵さんの半生を描いたTVドラマ『森英恵 Butterfly beyond』（2026年3月21日テレビ朝日で放映、TELASAで配信中）で、森英恵の夫が経営する喫茶店として、ロケ地になったことでも話題に。



その反響を聞いてみると、「〇〇さんの座った席はどこですか？と聞かれたり、お客さまとのコミュニケーションで、こちらも温かい心境になることが多いです。“推し”の方々は皆さま礼儀正しく、本当に好感が持てます」と、玉山さん。



「珈琲 王城」のXには、オーナーの玉山さん自らが撮影し、自身の言葉で綴ったメニューの数々が投稿されています。玉山さんは「これらは撮影用ではなく、私自身が食べるために作ってもらった商品です。これからも変に粉飾することなくリアルな投稿をします」と話しています。



（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・さとうまりこ）