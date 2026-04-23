メリーから打球速度113マイルの豪快9号

【MLB】Wソックス 11ー5 Dバックス（日本時間22日・アリゾナ）

ホワイトソックスの村上宗隆内野手は21日（日本時間22日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦で4試合連続となる9号ソロを放った。驚異的なペースでアーチを量産するルーキーに対し、地元放送局の放送席も感嘆。獲得前の不安要素を完全に覆す大爆発に「今オフのMLB最高の契約」などと絶賛の声が上がっている。

驚愕の一発は4点をリードした2回2死の第2打席で生まれた。相手右腕ケリーが投じたチェンジアップを完璧に捉え、打球速度113マイル（約181.9キロ）、飛距離426フィート（約129.8メートル）の豪快な一撃を右翼席へ叩き込んだ。この日は自身2度目の1試合3安打と大暴れで、チームの勝利に大きく貢献した。

開幕カードでの3戦連発後に一時的なスランプに陥ったが、14日（同15日）のレイズ戦で復調した。日本出身選手による4試合連続本塁打は大谷翔平投手と鈴木誠也外野手に次いで史上3人目で、ルーキーでは初の快挙だ。今季の成績は打率.234、OPS.978まで上昇し、本塁打数はア・リーグ2位タイに浮上した。

9号のリプレー映像が流れると、ホワイトソックスの地元放送局「シカゴ・スポーツネットワーク」の放送席も興奮を隠せなかった。解説のスティーブ・ストーン氏が「9本目です。素晴らしいスタートを切りました」「彼がすぐ（MLBに）適応することは確信していましたが、これほど早いとは……」と驚嘆すると、実況を務めるジョン・シュリフェン氏も「信じられません」と同調した。

さらにシュリフェン氏は、2年総額3400万ドル（約54億1700万円）での入団契約に触れて大絶賛した。「多くの人が日本時代の空振り率を見て、獲得候補（の球団）を怖がらせました。でも、ホワイトソックスはギャンブルをして、（村上に）賭けました。今見ると、今オフのMLB最高の契約のように感じます」と最敬礼。熱い視線が注がれ続けている。（Full-Count編集部）