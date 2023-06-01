中島健人、ペットケアコスメブランドの新WEB CMに出演！“ペットは飼う存在ではなく家族の一員”という想いを表現

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中島健人がペットケアコスメブランド「Chuck’s TOKYO」のブランドアンバサダーに就任。4月23日から中島が出演する新WEB CM「ONE is Special.」（全3篇）が公開される。

■中島健人がわんちゃんと過ごす日常を描写

Chuck’s TOKYOは、愛犬家として知られる中島健人のライフスタイルが、ブランドの掲げる「ペットは家族」という価値観と共鳴することから、中島をブランドアンバサダーとして起用。

本CMは、ブランドメッセージである「One is Special.」をテーマに、中島と愛犬との自然な触れ合いを通じて、“ペットは飼う存在ではなく家族の一員”というChuck’s TOKYOの想いを表現した内容となっている。

CM本編では中島がわんちゃんと過ごす日常を描写。ボール遊びを楽しんだり、散歩をしたりと、日常のひとときをわんちゃんと共有しながら、自然体で触れ合う“愛犬家”としての中島の姿が印象的に映し出される。

また、ペットフードを用意するシーンや、ミストを使用する様子、シャンプーを泡立てるシーンなど、毎日の愛犬への思いやりも丁寧に描かれている。

CMの開始を記念して、4月23日からChuck’s TOKYOの対象商品を購入した人のなかから抽選で500名に「Chuck’s TOKYO オリジナル 中島健人 トリーツケース２個セット」が当たるプレゼントキャンペーンを実施される。詳細はChuck’s TOKYOのオフィシャルサイトで。

■撮影の様子

中島が現場に到着すると、共演するわんちゃんたちに「よろしくね」と優しく声をかけ、和やかな雰囲気の中で撮影がスタートした。

横になった中島がわんちゃんとくつろぐカットでは、中島が頭をなでながら優しく語りかけ、わんちゃんもリラックスした表情を見せるなど、自然なやり取りが印象的だった。

また、一緒に歩くシーンでは息の合った動きを見せ、見事なタイミングでの演技に思わずスタッフから拍手が起こる場面も。

途中でわんちゃんが立ち止まった際には、中島が抱き上げながら「どうしたの？」と声をかけるなど、愛情を込めて接する姿が見られた。

カットがかかったあとも、中島はわんちゃんに「かわいいね」と語りかけたり頭や首元をなでたりと自然なコミュニケーションを続けており、まるで普段から一緒に過ごしているかのような関係性を感じさせる場面も。

Chuck’s TOKYOが大切にする「愛犬は家族」という想いを体現するような、温かな撮影現場となった。

■中島健人インタビュー

Q：Chuck’s TOKYOのアンバサダーに就任した感想を教えてください。

とても嬉しかったです。僕自身ももともとChuck’s TOKYOのユーザーで、アイテムを沢山持っていて愛用していたので、自分がアンバサダーに就任すると聞いたときは本当に嬉しかったです。

Q：CMではわんちゃんと触れ合うシーンが多くありましたが、わんちゃんと何をしているときがいちばん幸せですか？

わんちゃんには思いっきり走ってほしいという思いがあるので、景色が良い場所に一緒に行って、一緒に走るのがすごく好きです。

僕もボニータというわんちゃんを飼っていて、広いところで全力疾走している時が一番幸せそうな瞬間なので、僕もそういう場所にできるだけ多く連れて行きたいなと思っています。

Q：愛犬との印象的な思い出はありますか？

おじいちゃんとおばあちゃんのところにボニータを連れて行ったときです。二人ともすごく喜んでくれて、わんちゃんって本当に誰でも幸せにできる存在なんだなと感じました。あと、わんちゃんと一緒に入れる焼肉屋さんで、一緒に食事をできたのも楽しかったです。自分だけ食べているとちょっと可哀想な気がするので（笑）。

ボニータは基本的に“お姫様”として扱っているので、ボニータの“執事”として、お肉などをあげるようにしていますね。

Q：CMの見どころを教えてください。

最近はクールな役柄が多かったのですが、今回はすごく自然体の自分を見ていただけると思います。

わんちゃんと遊んでいる姿や一緒に歩んでいる姿など、共感して幸せな気持ちになっていただける映像になっています。自然体な自分とわんちゃんを楽しんでいただけたら嬉しいです。

■関連リンク

Chuck’s TOKYO OFFICIAL SITE

https://www.chucks-tokyo.com/

キャンペーン詳細はこちら

https://wonderline.info/chucks/lp/care/campaign/

中島健人 OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/156

https://www.nakajimakento.com/