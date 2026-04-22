Galaxyスマホで訪日旅行者が交通系ICサービス「モバイルSuica」を利用できるようにJR東日本と協業！Samsung Walletが2027年上半期に対応へ
|SamsungとJR東日本が協業！Samsung Walletとの連携によるSuicaサービスの拡大へ
Samsung Electronics（以下、Samsung）の日本法人であるサムスン電子ジャパンは21日、Samsungが展開する「Galaxy」ブランドにおけるスマートフォン（スマホ）において機種で訪日旅行者向けの非接触IC機能「FeliCa」におよる交通系ICサービス「Suica」を利用できるアプリ「Welcome Suica Mobile」が利用できることをめざし、Samsungと東日本旅客鉄道（以下、JR東日本）が協業していくことをお知らせしています。
また新たにSamsung Walletでは2026年4月以降に決済サービス「Kyash」やJCBグループが発行するクレジットカード（デビットカードやプリペイドカードを含む）、楽天ペイ、楽天ポイントカードSamsungは今後もさらに多くの企業との協業を拡大し、他のGalaxy製品のカテゴリーへのサポート拡大に取り組んでいくとのことです。
Samsung WalletはGalaxyスマホでクレジットカードやデビットカード、コード決済、ポイントカード、搭乗券などをスワイプアップですぐに起動できるSamsung独自のデジタルウォレットサービスで、各種アプリを探して起動する手間を省き、クレジットカードやデビットカード、コード決済やポイントカード、搭乗券などのQRコードやバーコードを瞬時に提示することが可能になります。
これにより、Galaxyスマホが1台あれば、今までそれぞれ管理していたクレジットカードやデビットカード、ポイントカード、搭乗券等をすべてSamsung Walletに集約でき、日本国内のみならずグローバル企業とも提携しているため、例えば、対応する航空会社の搭乗券もSamsung Walletに保存して簡単にアクセスできるので、飛行機の搭乗が簡単で便利になります。
そうした中で今回、SamsungとJR東日本が協業して2027年以降に海外で発売されるGalaxyスマホにて訪日旅行者向けのSuicaアプリとなるWelcome Suica MobileでのSuica発行に対応するほか、モバイルSuicaおよびWelcome Suica Mobileにおいてチャージや普通列車グリーン券、おトクな切符および定期券を購入する際にSamsung Payを利用できるようになることが案内されました。
JR東日本では訪日旅行者向けにカードタイプの「Welcome Suica」を提供していますが、Welcome Suicaは券売機などにて現金でチャージしなければならず、新たに提供されるWelcome Suica Mobileではチャージ専用機などにて現金でチャージするほか、Samsung PayアプリやSamsung Walletアプリに登録したクレジットカードでもチャージでき、さらに有効期限もWelcome Suicaは利用開始日から28日間有効なのに対し、Welcome Suica Mobileでは発行日から180日間有効となるということです。
アプリ名：Samsung Wallet (Samsung Pay)
価格：無料
カテゴリー：ライフスタイル
開発者：Samsung Electronics Co., Ltd.
バージョン：2.5.76
Android 要件：7.0 以上
Google Play Store：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.samsung.android.spay
記事執筆：memn0ck
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