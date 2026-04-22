EXILEの3年4ヶ月ぶり東京ドーム公演にB′z松本孝弘がサプライズ登場 ATSUSHI「すごくエキサイティングでした」
EXILEが22日、東京ドームでライブ『EXILE LIVE 2026 “THE REASON” 〜PERFECT YEAR Special〜』を開催し、B'zのギタリスト・松本孝弘がサプライズで登場した。
【ライブ写真】かっこいい…！圧巻のコラボを見せたEXILEとB'z松本孝弘
同公演は、4月21日、22日の2日間にわたって開催された、EXILEにとって約3年4ヶ月ぶりの東京ドーム公演。昨年末に開催されたEXILEの8度目の全国ドームツアー『EXILE LIVE TOUR 2025 “THE REASON”』の熱狂をさらに進化させたスペシャルライブとして、演出、セットリストの一部も新たに構成された。ライブにはEXILEとEXILE TRIBE、ゲストら全49名が出演した。
ライブは壮大な映像とともに「Reason -Planet Earth Ver.-」で幕を明け、広大に延びた花道を存分に使ってキッズダンサーと一緒に「Choo Choo TRAIN」で早くも大熱狂。「I Wish For You」と続けて人気曲を披露し、スペシャルメンバーとしてオリジナルメンバーのMATSU、USA（※Uはウムラウト付きが正式表記）、MAKIDAIが登場すると、さらなる盛り上がりの中「24WORLD」「BE THE ONE」で会場がひとつになった。
その後も「Lovers Again」「Ti Amo」「道」「銀河鉄道999」「Rising Sun」など代表曲やメドレー、ダンスセクションなど全31曲が届けられた。
松本はアンコールで登場。多数のアンプキャビネットを背にステージに立ち、EXILEの最新曲「24karats GOLD LEGACY feat. 松本孝弘」でロックギターを聴かせた。イントロから伸びのあるリードギターを会場に響かせ、後半のソロパートでは、EXILEメンバーもそのプレイに絡むようなダンスで盛り上げた。ラストにはメンバーやオーディエンスに向けて親指を立て、笑顔を見せた。
なお、松本が他アーティストのライブに出演したのは、TM NETWORKが2024年5月19日に開催したツアー『TM NETWORK 40th FANKS intelligence Days 〜YONMARU〜』の最終公演（横浜・Kアリーナ公演）以来となった。
EXILEのATSUSHIは松本とのライブ共演について「松本さんの唯一無二のギターの音色に自分の声が乗っているっていうのは不思議な気分だし、すごくエキサイティングでした。それをお客さん見せることができてうれしい」と振り返った。
EXILEは、11月14日、15日に埼玉・ベルーナドーム、12月5日、6日に大阪・京セラドーム大阪でグループ結成25周年の集大成ライブ『“EXILE 25th ANNIVERSARY BEST LIVE” 〜LDH PERFECT YEAR 2026〜』を開催することも発表。同公演には、MATSU、USA、MAKIDAIも出演する。
【ライブ写真】かっこいい…！圧巻のコラボを見せたEXILEとB'z松本孝弘
同公演は、4月21日、22日の2日間にわたって開催された、EXILEにとって約3年4ヶ月ぶりの東京ドーム公演。昨年末に開催されたEXILEの8度目の全国ドームツアー『EXILE LIVE TOUR 2025 “THE REASON”』の熱狂をさらに進化させたスペシャルライブとして、演出、セットリストの一部も新たに構成された。ライブにはEXILEとEXILE TRIBE、ゲストら全49名が出演した。
その後も「Lovers Again」「Ti Amo」「道」「銀河鉄道999」「Rising Sun」など代表曲やメドレー、ダンスセクションなど全31曲が届けられた。
松本はアンコールで登場。多数のアンプキャビネットを背にステージに立ち、EXILEの最新曲「24karats GOLD LEGACY feat. 松本孝弘」でロックギターを聴かせた。イントロから伸びのあるリードギターを会場に響かせ、後半のソロパートでは、EXILEメンバーもそのプレイに絡むようなダンスで盛り上げた。ラストにはメンバーやオーディエンスに向けて親指を立て、笑顔を見せた。
なお、松本が他アーティストのライブに出演したのは、TM NETWORKが2024年5月19日に開催したツアー『TM NETWORK 40th FANKS intelligence Days 〜YONMARU〜』の最終公演（横浜・Kアリーナ公演）以来となった。
EXILEのATSUSHIは松本とのライブ共演について「松本さんの唯一無二のギターの音色に自分の声が乗っているっていうのは不思議な気分だし、すごくエキサイティングでした。それをお客さん見せることができてうれしい」と振り返った。
EXILEは、11月14日、15日に埼玉・ベルーナドーム、12月5日、6日に大阪・京セラドーム大阪でグループ結成25周年の集大成ライブ『“EXILE 25th ANNIVERSARY BEST LIVE” 〜LDH PERFECT YEAR 2026〜』を開催することも発表。同公演には、MATSU、USA、MAKIDAIも出演する。