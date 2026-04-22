岡田准一、「死ぬまでに演じたい役」を発表 『少年サンデー』キャラも多数？実写化望む声「見てみたい役だらけ」「グッと来るラインナップ」
俳優の岡田准一が22日、自身の公式Xを更新。自身が「密かに思う死ぬまでに演じたい役」を発表し、注目を集めている。
【写真】岡田准一が公開した美味しそうな食事
この日、岡田はジャガー・ランドローバー・ジャパン『DEFENDER最新モデル＆ブランド・アンバサダー就任発表会』に参加し、ブランドアンバサダーに就任。キャッチコピー「不可能を可能にする」というブランドテーマが掲げられた。
岡田はXで「不可能を可能に！にちなみ密かに思う死ぬまでに演じたい役を発表します」として「織田信長、楠木正成、雑賀孫一 通りすがりのサラリーマン高槻巌 蒼月紫暮、星野五郎（プラネデス） 御神苗隆、山本さん キートン、ジェド豪士」と列挙。さらに「賛否もあると思うが上記全員わかって好きな人と飲みたいぜ」と“同志”を募った。
これにSNSでは「見てみたい役だらけ」「グッと来るラインナップ」「岡田くんサンデー読者でした？？」「サンデーキャラ率高い」「漫画好きなのが分かりました」と岡田のコアなマニアぶりとともに実現を望む声が多く寄せられた。
【写真】岡田准一が公開した美味しそうな食事
この日、岡田はジャガー・ランドローバー・ジャパン『DEFENDER最新モデル＆ブランド・アンバサダー就任発表会』に参加し、ブランドアンバサダーに就任。キャッチコピー「不可能を可能にする」というブランドテーマが掲げられた。
岡田はXで「不可能を可能に！にちなみ密かに思う死ぬまでに演じたい役を発表します」として「織田信長、楠木正成、雑賀孫一 通りすがりのサラリーマン高槻巌 蒼月紫暮、星野五郎（プラネデス） 御神苗隆、山本さん キートン、ジェド豪士」と列挙。さらに「賛否もあると思うが上記全員わかって好きな人と飲みたいぜ」と“同志”を募った。
これにSNSでは「見てみたい役だらけ」「グッと来るラインナップ」「岡田くんサンデー読者でした？？」「サンデーキャラ率高い」「漫画好きなのが分かりました」と岡田のコアなマニアぶりとともに実現を望む声が多く寄せられた。