7年ぶり刷新の新型コンパクトSUVに期待高まる！

アウディは2025年に、第3世代となる新型「Q3」シリーズを世界初公開しました。

2018年登場の第2世代から約7年ぶりとなる全面刷新で、日本でも今夏以降の発売が決定。さらに2026年4月11日から、東京都内の2つのショールームで欧州仕様車の期間限定先行展示がおこなわれます。

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新型Q3および「Q3スポーツバック」は、アウディ最新のデザイン言語を採用し、従来モデルよりも力強く洗練されたスタイルへと進化しました。

フロントには大型のシングルフレームグリルを備え、シャープなヘッドライトと組み合わせることで存在感ある表情を演出。さらにシリーズ初採用となるマイクロLEDモジュール付き「デジタルマトリックスLEDヘッドライト」も設定され、高精度な照射性能など先進装備も大きな見どころです。

欧州仕様のボディサイズは全長4531mm×全幅1859mm×全高1601mm、ホイールベース2681mm。従来型より全長約40mm、全幅約20mm拡大され、ひと回り堂々としたサイズとなりました。

その大きさは、トヨタ「RAV4」（全長4600mm×全幅1855mm×全高1680mm）に近い感覚でありながら、全高は抑えられているため、都会的で引き締まった印象も与えます。

また、クーペスタイルのQ3スポーツバックは全高1559mmとさらに低く、流麗なルーフラインによってスポーティさが際立つ仕上がりです。

荷室容量は通常時で488リットルを確保。後席を倒せばQ3 SUVで最大1386リットル、スポーツバックで最大1289リットルまで拡大でき、実用性もしっかり確保されています。

今回のフルモデルチェンジで注目されるのが刷新されたパワートレインです。日本導入仕様は未発表ですが、欧州では幅広いラインナップが用意されています。

エントリーモデルの「1.5 TFSI」は、1.5リッター直列4気筒ガソリンターボにマイルドハイブリッドを組み合わせ、最高出力150馬力を発揮。燃費性能と滑らかな走りを両立します。

上級仕様には2リッター直列4気筒ターボの「2.0 TFSI」も設定され、204馬力版と265馬力・400Nmの高出力版を用意。いずれも四輪駆動システム「quattro」が組み合わされます。

さらに注目のPHEVモデル「Q3 e-hybrid」は、1.5リッターエンジンと電気モーターを組み合わせ、システム最高出力272馬力・400Nmを発揮します。

高電圧バッテリー容量は総電力量25.7kWh（正味19.7kWh）へ拡大され、WLTPモードでのEV走行距離はSUVで最大119km、スポーツバックで最大118kmを達成しました。

加えて最大50kWのDC急速充電にも対応し、残量10％から80％まで30分未満で充電可能。日常はEV、遠出ではハイブリッドとして使える実用性の高さも魅力です。

インテリアは「デジタルステージ」をテーマに刷新。11.9インチメーターと12.8インチMMIディスプレイを備え、シフトレバーはステアリングコラムへ移設。センターコンソールには広い収納スペースや冷却機能付き15Wワイヤレス充電トレイも用意されます。

欧州での価格は、「Q3 SUV TFSI 110kW」が4万4600ユーロ（約860万円 ※2026年4月下旬時点、以下同）から、「Q3スポーツバック TFSI 110kW」が4万6450ユーロ（約869万円）から、「Q3 SUV e-hybrid 200kW」が4万9300ユーロ（約922万円）からとなっています。

日本発売に先駆けた先行展示は、「Audi City 銀座」で4月11日から19日まで、「Audi City 日本橋」で4月11日から26日まで開催されます。

銀座では特別色「マデイラブラウンポーラーマットエフェクト」のQ3スポーツバック、日本橋では「ナバーラブルー」のQ3が展示予定です。

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新型Q3に対して、SNSではさまざまな反響が寄せられています。

「ガソリンの高出力版が気になる」「265馬力モデルはかなり楽しそう」といった、走りに期待する声が目立ちました。

また、「日本にはどの仕様が入るのだろう」「PHEV導入されたらかなり人気出そう」といった、日本仕様のラインナップを気にするコメントも見られます。

デザイン面では、「スポーツバックの見た目が好み」「低くてスタイリッシュ」「先代よりかなり洗練された」といった評価も集まりました。

さらに、「見に行ってみよう」「実車展示はありがたい」「サイズ感を確認したい」といった、先行展示への関心も高いようです。

7年ぶりの全面刷新で大きく進化した新型Q3。日本導入モデルの詳細発表にも、今後さらに注目が集まりそうです。