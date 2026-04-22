ダスキンが運営するミスタードーナツは、4月27日から、「サクぽふん」全2種を期間限定で発売する。

今回発売する「サクぽふん」は台湾ドーナツをヒントに開発し、外側の「サクサク」食感と、中の軽やかな「ぽふん」食感の2つの食感が合わさることで生まれる新感覚の生地が特長の素朴でやさしい甘さのドーナツ。

今回、この新感覚食感を生み出すために、軽やかな口当たりのドーナツ生地に、ミスタードーナツオリジナルの液をつけてフライした。ミスタードーナツオリジナルの液をつけてフライすることで、ドーナツ表面がごつごつとし、「サクサク」食感を実現している。手に取った時の独特のごつごつ感や、ひとくち食べると感じる新感覚の“サクぽふん食感”をぜひ楽しんでほしい考え。

トッピングにはサクぽふんドーナツ生地と相性のよい、ミルクシュガー、カスタードシュガーをまぶし、生地の食感をシンプルに味わってもらえる2種類を用意している。それぞれ飽きのこない自然な味わいを追求して開発した商品ラインアップとなっている。



「サクぽふん ミルクシュガー」

「サクぽふん ミルクシュガー」は、「サク」「ぽふん」とした軽やかな食感の生地と、やさしいミルク風味のシュガーが合わさった新感覚なドーナツ。表面にはミルク風味のシュガーをまぶし、ひとくち食べるとやさしい甘さを感じる一品になっている。



「サクぽふん カスタードシュガー」

「サクぽふん カスタードシュガー」は、「サク」「ぽふん」とした軽やかな食感の生地と、風味豊かなカスタードシュガーが合わさった新感覚なドーナツ。表面にはカスタードシュガーをまぶし、ひとくち食べるとカスタードの豊かな風味を感じる一品になっている。

［小売価格］

サクぽふん ミルクシュガー：テイクアウト 248円／イートイン 253円

サクぽふん カスタードシュガー：テイクアウト 248円／イートイン 253円

（すべて税込）

［発売日］4月27日（月）

ダスキン＝https://www.duskin.co.jp