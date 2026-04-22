２２日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比３８１円６０銭（０・７９％）安の４万７９９３円０６銭だった。

２日連続で下落した。３３３銘柄のうち、８割近くにあたる２６３銘柄が値下がりした。

日経平均株価（２２５種）の終値は、前日比２３６円６９銭（０・４０％）高の５万９５８５円８６銭で、約１週間ぶりに最高値を更新した。日経平均への影響度の大きい一部のＡＩ（人工知能）や半導体関連銘柄が値上がりしたことで、読売３３３と異なる値動きとなった。

トランプ米大統領がイランとの停戦を延長すると表明し、市場では戦闘終結への不透明感が強まった。東証プライム銘柄の８割超が値下がりした。一方、ＡＩや半導体関連銘柄には買いが集まった。

読売３３３の構成銘柄の下落率は、「ハローキティ」のキャラクターグッズで知られるサンリオの５・４５％が最大だった。サッポロホールディングス（ＨＤ）（５・１９％）、楽天銀行（４・６６％）と続いた。

上昇率は、オービック（１０・６２％）、ソフトバンクグループ（８・４７％）、レゾナック・ＨＤ（８・４４％）の順に大きかった。

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は、２５・３９ポイント（０・６７％）低い３７４４・９９。