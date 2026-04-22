藤井風の香港公演中止、「もしかしてYOASOBIやLiSAも？」とファン不安

香港メディアの香港01によると、倖田來未とONE OK ROCKに続き、藤井風の香港公演も中止になったことを受け、香港のファンは今後予定されているLiSAやback number、Vaundy、YOASOBIなどの公演も中止になるのではないかと不安になっているという。

藤井風は21日、香港で予定していたコンサートが中止になったことを公式サイトで発表した。中止の理由は明らかにされていない。香港01によると、SNS上には香港のファンから「受け入れられない」「失望した」などの声が寄せられた。また、「Vaundyの公演も中心にならないか心配」「back numberは絶対に来てくれるよね？」などの声も寄せられたという。

香港01によると、中でも最も関心が高まっているのがYOASOBIが日本国内5都市と香港を含むアジア5都市で計画している10大ドーム＆スタジアムツアーだ。日本の歌手やロックバンドの相次ぐ香港公演中止を受け、SNS上ではYOASOBIのこの「指標的な」プロジェクトも影響を受けるのではないかと懸念する声が上がっているという。（翻訳・編集/柳川）