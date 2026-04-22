妊娠中の女性を車ではねて死亡させた罪に問われている女の裁判で、検察側は禁錮3年を求刑しました。

【写真を見る】はねられた妊婦は死亡…赤ちゃんにも障害残る 運転していた50歳女の裁判 検察が禁錮3年求刑 ｢9秒間 前方左右注視せず、操作を怠ったのは故意にも匹敵｣

去年5月、一宮市で当時妊娠9か月だった研谷沙也香さん（当時31歳）が車にはねられて死亡し、運転していた無職の児野尚子被告50歳が過失運転致死の罪で起訴されました。

「9秒間 前方左右を注視せず、操作を怠ったことは故意にも匹敵」

事故後に帝王切開で生まれた日七未ちゃんは脳に重い障害が残っていて、その被害についても起訴内容に記載する訴因変更が行われています。

きょうの裁判で、検察側は「9秒間にわたって前方左右を注視せず、的確な操作を怠ったことは故意にも匹敵し、結果は極めて悪質で重大」などとして禁錮3年を求刑。

一方、弁護側は「事実を認めて深く反省し、今後一切運転しないと誓っている」ことなどから寛大な判決を求めました。判決は6月18日に言い渡される予定です。