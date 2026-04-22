「日経225オプション」5月限コール手口情報（22日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、22日の日中取引における日経225コールオプション（期近2026年5月限・SQ 5月8日）の売買動向は以下の通り。
◯6万625円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 5( 5)
SBI証券 3( 3)
楽天証券 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯6万500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 21( 21)
SBI証券 9( 9)
SMBC日興証券 5( 5)
インタラクティブ証券 4( 4)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
BNPパリバ証券 3( 3)
松井証券 3( 3)
楽天証券 3( 1)
フィリップ証券 1( 1)
◯6万250円コール
取引高(立会内)
SBI証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯6万円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 333( 133)
SBI証券 63( 55)
ソシエテジェネラル証券 47( 47)
野村証券 30( 30)
BNPパリバ証券 8( 8)
ゴールドマン証券 5( 5)
松井証券 4( 4)
JPモルガン証券 3( 3)
フィリップ証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 2( 2)
楽天証券 8( 2)
ビーオブエー証券 2( 2)
UBS証券 200( 0)
◯5万9750円コール
取引高(立会内)
楽天証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
SBI証券 4( 0)
◯5万9500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 47( 47)
シティグループ証券 19( 19)
サスケハナ・ホンコン 5( 5)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
BNPパリバ証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 2( 2)
松井証券 2( 2)
SBI証券 1( 1)
楽天証券 1( 1)
フィリップ証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯6万625円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 5( 5)
SBI証券 3( 3)
楽天証券 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯6万500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 21( 21)
SBI証券 9( 9)
SMBC日興証券 5( 5)
インタラクティブ証券 4( 4)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
BNPパリバ証券 3( 3)
松井証券 3( 3)
楽天証券 3( 1)
フィリップ証券 1( 1)
取引高(立会内)
SBI証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯6万円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 333( 133)
SBI証券 63( 55)
ソシエテジェネラル証券 47( 47)
野村証券 30( 30)
BNPパリバ証券 8( 8)
ゴールドマン証券 5( 5)
松井証券 4( 4)
JPモルガン証券 3( 3)
フィリップ証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 2( 2)
楽天証券 8( 2)
ビーオブエー証券 2( 2)
UBS証券 200( 0)
◯5万9750円コール
取引高(立会内)
楽天証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
SBI証券 4( 0)
◯5万9500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 47( 47)
シティグループ証券 19( 19)
サスケハナ・ホンコン 5( 5)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
BNPパリバ証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 2( 2)
松井証券 2( 2)
SBI証券 1( 1)
楽天証券 1( 1)
フィリップ証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース