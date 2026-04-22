チタン製で爆発的な高弾道!? キャロウェイ『QUANTUM Ti』フェアウェイウッド、5月1日限定デビュー
キャロウェイから、数量限定FWのアナウンス。「『QUANTUM Ti』フェアウェイウッドを5月1日より、CALLAWAY SELECTEDSTOREとオンラインストアにて数量限定発売いたします」と、同社。税込価格は93,500円となる。
【画像】芝の上でボールに対して構えた顔つきやサイズ
今作最大の特徴は、製品名に冠された「Ti」が示す通り、フェースとボディの両方にチタン素材を採用している点にある。一般的にFWで多用されるスチール素材に比べてチタンが誇る高い反発力は「爆発的な高弾道」を実現するとか。 ヘッド形状は寛容性に優れた『QUANTUM MAX』と操作性を重視した『同???』の中間的な設計となっており、ソール後方のトウ側に約3g、ヒール側に約13gのウェイトを搭載することで安定したインパクトをサポートする。
また、三角形へと刷新された「ステップ・ソールデザイン」が抜群の抜けの良さを提供し、あらゆるライからのショットを容易にする他、初搭載の「オプティフィット4」という可変スリーブでロフト角やライ角の調整幅が拡充され、ゴルファー一人ひとりに最適弾道の追求が可能。 AIが開発した最新のフェース設計も継続して導入され、弾道補正の向上とともに、より狭い着弾範囲へと運ぶ高いコントロール性能も備えている。番手は3W（ロフト15°）と5W（18°）のみで、装着シャフトは『TENSEI GRAY 60 for Callaway』（S, SR）。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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