[PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇137銘柄・下落130銘柄（東証終値比）
4月22日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは288銘柄。東証終値比で上昇は137銘柄、下落は130銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は61銘柄。うち値上がりが29銘柄、値下がりは28銘柄だった。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は130円安と売られている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の22日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <5210> 日山村硝 3900 +670（ +20.7%）
2位 <7256> 河西工 398 +53（ +15.4%）
3位 <7031> インバウＴ 771 +100（ +14.9%）
4位 <4288> アズジェント 787 +100（ +14.6%）
5位 <6819> 伊豆シャボ 550 +63（ +12.9%）
6位 <6356> 日ギア 1378 +152（ +12.4%）
7位 <6217> 津田駒 2170 +237（ +12.3%）
8位 <6466> ＴＶＥ 4650 +435（ +10.3%）
9位 <6495> 宮入バ 206 +19（ +10.2%）
10位 <7177> ＧＭＯ－ＦＨ 1085 +88（ +8.8%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3962> チェンジＨＤ 770 -150（ -16.3%）
2位 <6029> アトラＧ 170 -31（ -15.4%）
3位 <7709> クボテック 105.3 -15.7（ -13.0%）
4位 <3512> フエルト 844 -101（ -10.7%）
5位 <3237> イントランス 60.7 -3.3（ -5.2%）
6位 <6181> タメニー 93.9 -5.1（ -5.2%）
7位 <5243> ノート 2560 -131（ -4.9%）
8位 <3189> ＡＮＡＰＨＤ 162 -8（ -4.7%）
9位 <9610> ウィルソンＷ 176 -8（ -4.3%）
10位 <9557> エアクロ 240 -10（ -4.0%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4004> レゾナック 14880 +425（ +2.9%）
2位 <3697> ＳＨＩＦＴ 734 +9.7（ +1.3%）
3位 <6752> パナＨＤ 3015 +30.0（ +1.0%）
4位 <6146> ディスコ 75500 +670（ +0.9%）
5位 <7211> 三菱自 323 +2.2（ +0.7%）
6位 <8591> オリックス 4920 +23（ +0.5%）
7位 <1605> ＩＮＰＥＸ 3820 +13（ +0.3%）
8位 <6501> 日立 5050 +16（ +0.3%）
9位 <6526> ソシオネクス 1875.5 +5.5（ +0.3%）
10位 <6857> アドテスト 27980 +80（ +0.3%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <5713> 住友鉱 9946 -84（ -0.8%）
2位 <543A> ＡＲＣＨＩＯ 357.2 -2.8（ -0.8%）
3位 <9202> ＡＮＡＨＤ 2805.6 -16.4（ -0.6%）
4位 <4755> 楽天グループ 792 -3.8（ -0.5%）
5位 <6954> ファナック 6480 -31（ -0.5%）
6位 <4005> 住友化 506.8 -2.4（ -0.5%）
7位 <4901> 富士フイルム 3047 -14.0（ -0.5%）
8位 <4568> 第一三共 2831 -12.5（ -0.4%）
9位 <6506> 安川電 5333 -23（ -0.4%）
10位 <8697> 日本取引所 1852 -7.5（ -0.4%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の22日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <5210> 日山村硝 3900 +670（ +20.7%）
2位 <7256> 河西工 398 +53（ +15.4%）
3位 <7031> インバウＴ 771 +100（ +14.9%）
4位 <4288> アズジェント 787 +100（ +14.6%）
5位 <6819> 伊豆シャボ 550 +63（ +12.9%）
6位 <6356> 日ギア 1378 +152（ +12.4%）
7位 <6217> 津田駒 2170 +237（ +12.3%）
8位 <6466> ＴＶＥ 4650 +435（ +10.3%）
9位 <6495> 宮入バ 206 +19（ +10.2%）
10位 <7177> ＧＭＯ－ＦＨ 1085 +88（ +8.8%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3962> チェンジＨＤ 770 -150（ -16.3%）
2位 <6029> アトラＧ 170 -31（ -15.4%）
3位 <7709> クボテック 105.3 -15.7（ -13.0%）
4位 <3512> フエルト 844 -101（ -10.7%）
5位 <3237> イントランス 60.7 -3.3（ -5.2%）
6位 <6181> タメニー 93.9 -5.1（ -5.2%）
7位 <5243> ノート 2560 -131（ -4.9%）
8位 <3189> ＡＮＡＰＨＤ 162 -8（ -4.7%）
9位 <9610> ウィルソンＷ 176 -8（ -4.3%）
10位 <9557> エアクロ 240 -10（ -4.0%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4004> レゾナック 14880 +425（ +2.9%）
2位 <3697> ＳＨＩＦＴ 734 +9.7（ +1.3%）
3位 <6752> パナＨＤ 3015 +30.0（ +1.0%）
4位 <6146> ディスコ 75500 +670（ +0.9%）
5位 <7211> 三菱自 323 +2.2（ +0.7%）
6位 <8591> オリックス 4920 +23（ +0.5%）
7位 <1605> ＩＮＰＥＸ 3820 +13（ +0.3%）
8位 <6501> 日立 5050 +16（ +0.3%）
9位 <6526> ソシオネクス 1875.5 +5.5（ +0.3%）
10位 <6857> アドテスト 27980 +80（ +0.3%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <5713> 住友鉱 9946 -84（ -0.8%）
2位 <543A> ＡＲＣＨＩＯ 357.2 -2.8（ -0.8%）
3位 <9202> ＡＮＡＨＤ 2805.6 -16.4（ -0.6%）
4位 <4755> 楽天グループ 792 -3.8（ -0.5%）
5位 <6954> ファナック 6480 -31（ -0.5%）
6位 <4005> 住友化 506.8 -2.4（ -0.5%）
7位 <4901> 富士フイルム 3047 -14.0（ -0.5%）
8位 <4568> 第一三共 2831 -12.5（ -0.4%）
9位 <6506> 安川電 5333 -23（ -0.4%）
10位 <8697> 日本取引所 1852 -7.5（ -0.4%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
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