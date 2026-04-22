　4月22日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは288銘柄。東証終値比で上昇は137銘柄、下落は130銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は61銘柄。うち値上がりが29銘柄、値下がりは28銘柄だった。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は130円安と売られている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の22日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。

△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <5210>　日山村硝　　　　　 3900　 +670（ +20.7%）
2位 <7256>　河西工　　　　　　　398　　+53（ +15.4%）
3位 <7031>　インバウＴ　　　　　771　 +100（ +14.9%）
4位 <4288>　アズジェント　　　　787　 +100（ +14.6%）
5位 <6819>　伊豆シャボ　　　　　550　　+63（ +12.9%）
6位 <6356>　日ギア　　　　　　 1378　 +152（ +12.4%）
7位 <6217>　津田駒　　　　　　 2170　 +237（ +12.3%）
8位 <6466>　ＴＶＥ　　　　　　 4650　 +435（ +10.3%）
9位 <6495>　宮入バ　　　　　　　206　　+19（ +10.2%）
10位 <7177>　ＧＭＯ－ＦＨ　　　 1085　　+88（　+8.8%）

▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <3962>　チェンジＨＤ　　　　770　 -150（ -16.3%）
2位 <6029>　アトラＧ　　　　　　170　　-31（ -15.4%）
3位 <7709>　クボテック　　　　105.3　-15.7（ -13.0%）
4位 <3512>　フエルト　　　　　　844　 -101（ -10.7%）
5位 <3237>　イントランス　　　 60.7　 -3.3（　-5.2%）
6位 <6181>　タメニー　　　　　 93.9　 -5.1（　-5.2%）
7位 <5243>　ノート　　　　　　 2560　 -131（　-4.9%）
8位 <3189>　ＡＮＡＰＨＤ　　　　162　　 -8（　-4.7%）
9位 <9610>　ウィルソンＷ　　　　176　　 -8（　-4.3%）
10位 <9557>　エアクロ　　　　　　240　　-10（　-4.0%）

△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4004>　レゾナック　　　　14880　 +425（　+2.9%）
2位 <3697>　ＳＨＩＦＴ　　　　　734　 +9.7（　+1.3%）
3位 <6752>　パナＨＤ　　　　　 3015　+30.0（　+1.0%）
4位 <6146>　ディスコ　　　　　75500　 +670（　+0.9%）
5位 <7211>　三菱自　　　　　　　323　 +2.2（　+0.7%）
6位 <8591>　オリックス　　　　 4920　　+23（　+0.5%）
7位 <1605>　ＩＮＰＥＸ　　　　 3820　　+13（　+0.3%）
8位 <6501>　日立　　　　　　　 5050　　+16（　+0.3%）
9位 <6526>　ソシオネクス　　 1875.5　 +5.5（　+0.3%）
10位 <6857>　アドテスト　　　　27980　　+80（　+0.3%）

▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <5713>　住友鉱　　　　　　 9946　　-84（　-0.8%）
2位 <543A>　ＡＲＣＨＩＯ　　　357.2　 -2.8（　-0.8%）
3位 <9202>　ＡＮＡＨＤ　　　 2805.6　-16.4（　-0.6%）
4位 <4755>　楽天グループ　　　　792　 -3.8（　-0.5%）
5位 <6954>　ファナック　　　　 6480　　-31（　-0.5%）
6位 <4005>　住友化　　　　　　506.8　 -2.4（　-0.5%）
7位 <4901>　富士フイルム　　　 3047　-14.0（　-0.5%）
8位 <4568>　第一三共　　　　　 2831　-12.5（　-0.4%）
9位 <6506>　安川電　　　　　　 5333　　-23（　-0.4%）
10位 <8697>　日本取引所　　　　 1852　 -7.5（　-0.4%）

※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース