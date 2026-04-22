「トイレの使い方間違いすぎだよ」



【写真】子猫の頃からこの通り！ トイレでまったり♡

そんなコメントが添えられた愛猫の写真が、Xで注目を集めています。写っているのは、キンカローの「チロル」くん（1歳・男の子）です。まるでベッドのようにトイレを使い、全身に猫砂をまといながらリラックス。目を細めた表情からは心地よさが伝わってきます。長毛でゴージャスな雰囲気を持つチロルくんの大胆な寝姿に、投稿は4.4万件を超える“いいね”を獲得。リプライには、笑顔になる声が続々と寄せられています。



「めっちゃかわいい」

「砂は気持ちよいからね」

「完全に“ベッド認識”してる」

「絶対に間違ってるんだけどかわいいから許せちゃう」



当時の状況について、投稿主さんにお話を伺いました。



トイレを“ベッド認識”？ 砂の感触がお気に入り

ーー撮影時の状況を教えてください。



「実際にトイレとして使用しているものは別にあるのですが、このトイレには子猫のころからたまに寝転がることがありました。このときも、いつものようにくつろいでいたんです。なぜするようになったのかはわかりませんが、おそらく砂の粒が大きく、その感触が心地良いのかもしれません。一度もトイレとして使ったことがなく、もはや寝場所だと思っているようです」



ーーこの光景を目にした感想は？



「かわいいなと思って見ています。つい写真を撮ったり、しばらく見守ったりしていますが、砂が散らばるので片付けが大変です」



ーーこのあと、どうなりましたか。



「このまま2時間くらいは寝ていました。その後、私が座っていたソファまで、砂を撒き散らしながら歩いてきました（笑）」



ーーふだんは、どんな性格の子ですか。



「やんちゃで遊ぶのが好きな甘えん坊です。おもちゃを持ってきて『遊んで』と誘ってくれたり、私のお腹の上に乗ってふみふみしてくれたりします」



ちゃろこさんのXでは、同居猫の「ちょこ」くんが飼い主さんに甘えているところへ、チロルくんが背後からこっそり近づくお茶目なやり取りも公開中。甘えん坊な姿に、癒やされること間違いなしです。



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）