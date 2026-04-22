『アベンジャーズ』シリーズのルッソ兄弟が手がけるスパイ・アクションドラマ「シタデル」シーズン2より、予告編が公開された。2026年5月6日よりPrime Videoにて世界独占配信される。

本作は、スパイ組織“シタデル”が崩壊した後、一命を取り留めるも記憶を失ったスパイたちが再び集まり、陰謀を暴くため戦う物語。『エターナルズ』（2021）「ゲーム・オブ・スローンズ」のリチャード・マッデンがメイソン・ケイン役、『マトリックス レザレクションズ』（2021）のプリヤンカー・チョープラーがナディア・シン役でダブル主演を務め、『プラダを着た悪魔』シリーズのスタンリー・トゥッチがバーナード・オーリック役で出演する。

2023年のシーズン1から3年ぶりの続編となるシーズン2は全7話構成。あらすじには、次のように記されている。

「恐るべき新たな脅威が現れ、3人のエージェントは再び任務に引き戻される。彼らは今、ひと癖ある有能な新米エージェントたちを勧誘し、人類の未来を変え得る陰謀を阻止するため、世界規模の任務に飛び込まなくてはならない。大作級のアクションや衝撃的な裏切り、そして謎めいたエージェントたちが入り乱れる本作は、かつてないほどの危機的状況に陥り、誰が味方で誰が敵なのかもわからない。」

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公開された予告編では、バーナード（トゥッチ）によるスタイリッシュなガンアクションが展開された後、『ミッドサマー』（2019）ジャック・レイナー演じる新キャラクター・ハッチが颯爽と現れ、チームアップを要請。ナディア（チョープラー）やメイソン（マッデン）も登場し、新たなチームとして世界規模のミッションへと乗り出していく様子が描かれる。カーチェイスや肉弾戦、爆発など痛快なアクションが次々と展開され、見応えたっぷりの仕上がりとなっている。

復帰キャストは上記3名のほか、ダリア・アーチャー役のレスリー・マンヴィル、アビー・コンロイ役のアシュリー・カミングス。新キャストにはレイナーのほか、「シェアハウス・ウィズ・ヴァンパイア」マット・ベリー、「フューリー：闇の番人」リナ・エル・アラビ、「ステーション19」マール・ダンドリッジ、「セナ」ガブリエウ・レオーニ、「コブラ会」レイナ・ヴァランディンガムが名を連ねる。

「シタデル」シーズン2は、2026年5月6日よりPrime Videoにて世界独占配信。

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