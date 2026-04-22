“あたうの”與真司郎＆宇野実彩子、AAA愛を語る「存在を守り続けていきたい」「愛していきたい」
ダンス＆ボーカルグループ・AAAの宇野実彩子、與真司郎が22日、都内で行われたサロン専売品『＆honey Professional』誕生記念発表会に参加した。
【写真】どれもほっこり…仲睦まじい姿を見せる“あたうの”コンビ年表
2ショット写真を見ながら、あたうのコンビ年表を振り返ることに。出会いは宇野が16歳、與が14歳のころだった。思い出の写真を見て、宇野は「距離感が変わってないね。ずっと、このまま」と笑顔を見せ、與も「俺ら、出会って24年ぐらい。1回もケンカしたこともない」と思いを語っていた。
AAAは20周年。3月にはデビュー20周年を記念したファンミーティング『AAA 20th Anniversary - Always, All Around -』を開催した。商品にかけ、大切にしていきたいことを問われると宇野は「こうやって真司郎と仕事させていただけるのはAAAのおかげであり、応援してくださるAAAのファンの皆さんのおかげ。その存在を守り続けていきたいし、ファンの皆さんとの関係も変わらずにより強いものにし続けていくのが目標です」とした。與も「実彩子と被るんですけど、愛してくれている人たちを愛していきたい。ファンの皆さんもそうですし、家族、友だち、メンバー、スタッフさんへ愛を持って生きたい」と朗らかに話していた。
『＆honey』はハチミツ美容がコンセプト。初のサロン専売品。リペア シャンプーやリペア トリートメントなど4アイテムが20日から発売となる。
【写真】どれもほっこり…仲睦まじい姿を見せる“あたうの”コンビ年表
2ショット写真を見ながら、あたうのコンビ年表を振り返ることに。出会いは宇野が16歳、與が14歳のころだった。思い出の写真を見て、宇野は「距離感が変わってないね。ずっと、このまま」と笑顔を見せ、與も「俺ら、出会って24年ぐらい。1回もケンカしたこともない」と思いを語っていた。
『＆honey』はハチミツ美容がコンセプト。初のサロン専売品。リペア シャンプーやリペア トリートメントなど4アイテムが20日から発売となる。