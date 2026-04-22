開催：2026.4.22

会場：リグリー・フィールド

結果：[カブス] 7 - 4 [フィリーズ]

MLBの試合が22日に行われ、リグリー・フィールドでカブスとフィリーズが対戦した。

カブスの先発投手は今永昇太、対するフィリーズの先発投手はヘスス・ルサルドで試合は開始した。

5回裏、8番 モイセス・バレステロス カウント3-2から押し出しの四球でカブス得点 CHC 1-0 PHI

6回表、2番 カイル・シュワバー 2球目を打って右中間スタンドへのホームランでフィリーズ得点 CHC 1-1 PHI

6回裏、6番 マイケル・ブッシュ 初球を打ってセンターへのタイムリーヒットでカブス得点 CHC 3-1 PHI

7回裏、1番 ニコ・ホーナー 2球目を打ってレフトスタンドへのホームランでカブス得点 CHC 4-1 PHI、4番 鈴木誠也 3球目を打ってレフトスタンドへのツーランホームランでカブス得点 CHC 6-1 PHI

8回表、3番 ブライス・ハーパー 2球目を打ってセンターへのツーランホームランでフィリーズ得点 CHC 6-3 PHI

8回裏、ピッチャー ホセ・アルバラドがワイルドピッチでカブス得点 CHC 7-3 PHI

9回表、7番 アレク・ボーム 初球を打ってセンターへの犠牲フライでフィリーズ得点 CHC 7-4 PHI

試合は7対4でカブスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はカブスの今永昇太で、ここまで2勝1敗0S。負け投手はフィリーズのタナー・バンクスで、ここまで0勝1敗0S。カブスのシルバーにセーブがつき、2勝2敗2Sとなっている。

なお、カブスの鈴木誠也はこの試合で4打数、2安打（1HR）、2打点、打率は.256。さらに、カブスの今永昇太はこの試合で7.0回を投げ、3安打（1本塁打）、1失点、1奪三振、防御率は2.17となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-22 11:38:14 更新