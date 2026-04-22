宝飾小売店チェーンを香港・中国本土で展開する六福集団（５９０／ＨＫ）は２１日引け後、２０２６年度第４四半期（２６年１〜３月）の営業実績を発表し、小売事業の既存店売上高が前年同期比で３３％増加したと報告した。プラス成長は４四半期連続となる。伸び率は前四半期（１５％）から大幅に加速した。

期間中、国際金価格（米ドル建て１オンス当たり）は前年同期比で約７０％上昇し、１月には再び最高値を更新した。重量ベースで価格が決まる金製品の販売においては価格上昇が重荷となる局面もあったが、金製品の既存店売上高は４５％増加している。

定価ジュエリー製品は既存店売上高が１０％増加した。このうち定価の金製品は、比較対象となる前年同期のハードルが高かったにもかかわらず、２０％の伸びを維持した。半面、１８Ｋ金とダイヤモンド製品は９％減少している。

エリア別の既存店売上高は、香港・マカオ市場が３９％増、中国本土が１％減だった。

全体の小売販売額（直営店、ブランド店、ＥＣ業務を含む）は前年同期比１９％増。うち香港・マカオが４２％増、中国本土が８％増で推移している。

３月末時点の直営店数は３３４カ所を数える。内訳は香港・マカオ・その他が９５カ所、中国本土が２３９カ所。ライセンス付与店などを含めると、店舗総数は３００５カ所（前四半期比６８カ所減）となった。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）