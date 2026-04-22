「ナンバープレートにしたい」と思う山梨県の地名ランキング！ 2位「甲府市」を抑えた1位は？【2026年調査】
新年度を迎え、新しい土地での生活を始めた人も多いであろうこの季節。道路を行き交う車の「顔」とも言えるナンバープレートに示された地名に、ふと視線が行くことも。「自分の車に付けてみたい」と夢想するような、響きのよさやステータス性を兼ね備えた地名に選ばれるのは、どのような地域なのでしょうか。
All About ニュース編集部では、2026年4月1日、全国10〜60代の男女250人を対象に、ナンバープレートに関するアンケートを実施しました。その中から、「ナンバープレートにしたい」と思う山梨県の地名ランキングの結果をご紹介します。
【5位までの全ランキング結果を見る】
▼回答者コメント
「戦国大名の武田氏の歴史に興味があるから」（40代女性／群馬県）
「武田信玄公を祀る武田神社あり。勝負運、開運にあやかりたい」（40代男性／沖縄県）
「県外の人にも認知されており、ナンバーとして付けたときに場所が伝わりやすいからです」（50代女性／兵庫県）
▼回答者コメント
「カタカナが入っているせいか、おしゃれな感じがします」（50代女性／長野県）
「珍しい地名なので、面白いナンバープレートになりそうだと思い、選択しました。地名から明るい印象があるので、なんだか縁起が良さそうに思えたのも理由です。安直な理由ですみません」（30代女性／秋田県）
「南アルプスはかっこいい。なんか美しいイメージ。天然水も取れるし」（20代男性／兵庫県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年4月1日、全国10〜60代の男女250人を対象に、ナンバープレートに関するアンケートを実施しました。その中から、「ナンバープレートにしたい」と思う山梨県の地名ランキングの結果をご紹介します。
2位：甲府市／46票2位は、山梨県の県庁所在地である甲府市です。武田信玄公ゆかりの地として知られ、舞鶴城公園や武田神社など歴史的な名所が数多く存在します。周囲を美しい山々に囲まれた盆地特有の景観や、昇仙峡といった自然美も魅力。県を代表する都市としての知名度と、歴史的な重厚感から高い支持を得ました。
▼回答者コメント
「戦国大名の武田氏の歴史に興味があるから」（40代女性／群馬県）
「武田信玄公を祀る武田神社あり。勝負運、開運にあやかりたい」（40代男性／沖縄県）
「県外の人にも認知されており、ナンバーとして付けたときに場所が伝わりやすいからです」（50代女性／兵庫県）
1位：南アルプス市／116票1位に輝いたのは、南アルプス市でした！ 2003年に誕生したこの市名は、日本で唯一の「カタカナ」を含む市として全国的な注目を集めました。その名の通り南アルプスの麓に位置し、美しい山岳風景や果樹園が広がる開放的なイメージが定着しています。ナンバープレートとしても「おしゃれ」「現代的」と圧倒的な票数を獲得しました。
▼回答者コメント
「カタカナが入っているせいか、おしゃれな感じがします」（50代女性／長野県）
「珍しい地名なので、面白いナンバープレートになりそうだと思い、選択しました。地名から明るい印象があるので、なんだか縁起が良さそうに思えたのも理由です。安直な理由ですみません」（30代女性／秋田県）
「南アルプスはかっこいい。なんか美しいイメージ。天然水も取れるし」（20代男性／兵庫県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)