人気ＳＦアニメ「機動戦士ガンダム」が４７年の時を経て、ハリウッド実写映画化されることが２１日、発表された。

１９７９年に放送が開始された「ガンダム」シリーズ。ガンダムやザクなど「モビルスーツ」と呼ばれるロボット兵器が登場し、多様な登場人物による群像劇を映す。今作では、地球とスペースコロニー（宇宙の人工居住地）で数十年続く戦争を舞台に、敵対するライバル同士の姿を描く。

実写化決定に伴い、１１人のキャスト陣が発表。アムロ・レイやシャア・アズナブルなど主要人物の役が注目されるが、配役は明らかになっていない。世界的大ヒットを記録した「恋するプリテンダー」（２３年）で知られるシドニー・スウィーニー（２８）と「ブラックアダム」（２２年）などに出演したノア・センティネオ（２９）が主演。Ｎｅｔｆｌｉｘドラマシリーズ「スイート・トゥース：鹿の角を持つ少年」を手掛けたジム・ミックル監督がメガホンを取る。

日本人からは、アメリカを拠点に活動中の忽那汐里（３３）が出演予定。同シリーズを数多く手掛けてきた浅沼誠氏、小形尚弘氏がエグゼクティブ・プロデューサーとして参加している。

今作は世界興収１３５０億円を記録した映画「マインクラフト／ザ・ムービー」（２５年）を手掛けたレジェンダリー・ピクチャーズとバンダイナムコフィルムワークスが共同で製作。４月から豪・クイーンズランド州で撮影が始まっており、動画配信サービス・Ｎｅｔｆｌｉｘで配信予定。映画館で上映されるかは明らかになっていない。

◆機動戦士ガンダム １９７９年に第１作が放送されたロボットアニメ。ロボットを「モビルスーツ」と呼ぶ兵器として扱い、戦争を通じて描かれる重厚な人間ドラマ、宇宙世紀における未来世界での独特の世界観は、世界中のファンから愛され続けている。現在までに７０を超えるシリーズ作品が誕生。モビルスーツのプラモデル「ガンプラ」やゲーム、パチスロなども根強い人気を誇る。