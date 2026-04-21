今月の注目雑誌から、魅力的な付録「背面メッシュ＆キーフック付きショルダーバッグ」を詳しくご紹介します。付録とは思えないクオリティの高さに注目が集まる今回のアイテム。完売前にぜひチェックしておきたい、その詳細を分かりやすくお届けします。（サムネイル画像出典：Amazon）

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数ある雑誌の中から、今月チェックしておきたい付録の魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、『smart 2026年6月号』（宝島社）の「背面メッシュ＆キーフック付きショルダーバッグ」です。この一冊でしか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。

『smart 2026年6月号』の「背面メッシュ＆キーフック付きショルダーバッグ」が見逃せない！

宝島社から4月24日に発売される『smart 2026年6月号』（税込1890円）。付録として、「背面メッシュ＆キーフック付きショルダーバッグ」が付いてきます。

蒸れにくく快適な背面メッシュと機能的な収納


人気アウトドアブランド「コールマン」とのコラボアイテムである今回のバッグは、体に触れる背面に軽量なメッシュ素材を採用しています。気温が上がるこれからの季節でも蒸れにくく、快適な着用感をキープできるのが嬉しいポイントです。メイン収納は財布やサングラス、イヤホンなどの必需品がしっかり収まり、ファスナーが下まで大きく開くため荷物の出し入れもスムーズに行えます。

便利なキーフック＆50周年記念の特別仕様


フロントポケットの内側にはキーフックが備わっており、家や自転車の鍵を紛失することなくスマートに携帯できます。さらに、コールマンの日本創業50周年を記念した特別なロゴタグが付いているほか、ファスナーの引き手は光を反射するリフレクター仕様。夜間の視認性も考慮された、実用性と限定感を兼ね備えた逸品に仕上がっています。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
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(文:All About ニュース編集部)