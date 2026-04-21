【付録】Colemanの「背面メッシュ＆キーフック付きショルダーバッグ」が付いてくる！ 『smart 2026年6月号』が4月24日発売
数ある雑誌の中から、今月チェックしておきたい付録の魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、『smart 2026年6月号』（宝島社）の「背面メッシュ＆キーフック付きショルダーバッグ」です。この一冊でしか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
人気アウトドアブランド「コールマン」とのコラボアイテムである今回のバッグは、体に触れる背面に軽量なメッシュ素材を採用しています。気温が上がるこれからの季節でも蒸れにくく、快適な着用感をキープできるのが嬉しいポイントです。メイン収納は財布やサングラス、イヤホンなどの必需品がしっかり収まり、ファスナーが下まで大きく開くため荷物の出し入れもスムーズに行えます。
フロントポケットの内側にはキーフックが備わっており、家や自転車の鍵を紛失することなくスマートに携帯できます。さらに、コールマンの日本創業50周年を記念した特別なロゴタグが付いているほか、ファスナーの引き手は光を反射するリフレクター仕様。夜間の視認性も考慮された、実用性と限定感を兼ね備えた逸品に仕上がっています。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース編集部)
『smart 2026年6月号』の「背面メッシュ＆キーフック付きショルダーバッグ」が見逃せない！宝島社から4月24日に発売される『smart 2026年6月号』（税込1890円）。付録として、「背面メッシュ＆キーフック付きショルダーバッグ」が付いてきます。
蒸れにくく快適な背面メッシュと機能的な収納
人気アウトドアブランド「コールマン」とのコラボアイテムである今回のバッグは、体に触れる背面に軽量なメッシュ素材を採用しています。気温が上がるこれからの季節でも蒸れにくく、快適な着用感をキープできるのが嬉しいポイントです。メイン収納は財布やサングラス、イヤホンなどの必需品がしっかり収まり、ファスナーが下まで大きく開くため荷物の出し入れもスムーズに行えます。
便利なキーフック＆50周年記念の特別仕様
フロントポケットの内側にはキーフックが備わっており、家や自転車の鍵を紛失することなくスマートに携帯できます。さらに、コールマンの日本創業50周年を記念した特別なロゴタグが付いているほか、ファスナーの引き手は光を反射するリフレクター仕様。夜間の視認性も考慮された、実用性と限定感を兼ね備えた逸品に仕上がっています。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース編集部)