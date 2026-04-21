「ＤｅＮＡ１６−９阪神」（２１日、横浜スタジアム）

試合後に予定していた龍玄とし（Ｔｏｓｈｌ）のライブパフォーマンスが中止となった。試合が大乱打戦となり、規定の午後９時４０分になっても終了しなかったため。

この日は「ＢＬＵＥ☆ＬＩＧＨＴ ＳＥＲＩＥＳ」初日で、スペシャルゲストとしてＴｏｓｈｌが来場。試合前に始球式と国歌独唱を務めた。試合後にはライブパフォーマンス「ＢＬＵＥ☆ＬＩＧＨＴ ＬＩＶＥ」の実施が予定されていた。

Ｔｏｓｈｌはスペシャルゲストが決まった際に「今回、青く染まる横浜スタジアムで歌えることを大変光栄に思っております。青く燃えたぎる気合を胸に、魂の歌をお届けします。横浜ＤｅＮＡベイスターズへの熱いご声援とともに、セレモニアルピッチ、試合後のライブまで、『ＢＬＵＥ☆ＬＩＧＨＴ ＳＥＲＩＥＳ ２０２６ Ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ ｂｙ ｎｏｊｉｍａ』をぜひ一緒に楽しみ、大いに盛り上がりましょう！」とコメントしていた。

試合はＤｅＮＡが１６得点の猛攻で制した。この日が２８歳の誕生日でバースデーアーチを放った牧が、勝又とともにお立ち台に上がったが、マイクを手にしたＴｏｓｈｌがハッピーバースデーソングを歌って祝福した。

同シリーズはこの時期恒例。２４年には米米ＣＬＵＢが試合後にライブを行う予定だったが、試合終了が規定の時間を超える延長十二回の熱戦となり、ライブが中止となっていた。