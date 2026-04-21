お笑いコンビ「アルコ＆ピース」の平子祐希（47）が21日放送の日本テレビ系「ザ！世界仰天ニュース」（火曜 後9・00）に出演。ハワイのビーチに置き忘れた結婚指輪が、奇跡の発見＆返還を果たしたと明かした。

「忘れ物したことある？」と聞かれた平子は「僕、家族でハワイ旅行に行った時に、奥さんが“あっ！”って。ビーチに結婚指輪をそのまま置いてきてしまって。もう海の中だし、諦めよう。また買えばいいよって行って、日本に帰ってきて」と語った。

だが、帰国した後「知らない番号から着信。結婚指輪を買ったメーカーから“平子様、結婚指輪なくされませんでしたか？”って」とかかってきたという。

その電話によると、ハワイのビーチを清掃ボランティアが「金属探知機みたいなやつで」探索すると「砂の中から反応があって、掘り出したら指輪で、シリアルナンバーから日本の平子さんだってなって」わかったという。

共演者から「奇跡じゃないですか！」と驚きの声が上がると「そこから、キラキラの状態で戻ってきたんですよ」とうれしそうに語っていた。