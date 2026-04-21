“人型ロボット”がハーフマラソン　人間の記録上回る　家庭で“家事ロボット”実用化も…国をあげて開発　中国

19日、中国・北京で行われた人型ロボットによるハーフマラソン大会。

多くのロボットが驚異のスピードで、横を走る人間のランナーを抜き去っていきます。

時には、スピードの出しすぎか、前のめりに転倒してしまうことも。

最も早くゴールしたロボットのタイムは48分19秒でしたが、途中の転倒などにより、大会規定で優勝とはならず。

優勝を勝ち取ったロボットのタイムは50分26秒で、男子ハーフマラソンの世界記録を約7分も上回りました。

2025年の優勝ロボットと比べても、そのスピードの違いは明らかです。

わずか1年で急速な進化を遂げた中国の人型ロボット。

2025年、中国の人型ロボットの出荷台数は約1万4400台に達し、全世界の総出荷量の8割以上だといわれています。

そして、家庭での実用化も着実に進んでいます。

中国・上海市に住む女性は、半年前から人型家事ロボットの利用を始めました。

遊びに来た子供の遊び相手になったあとは、おもちゃの片づけ。

机に散らかった文房具も1つ1つつまみあげ、筆箱に片付けます。

さらに、家電の操作もお手のもの！

洗濯機の外にはみ出た服も認識して洗濯機の中に入れ、洗濯機の上部に付いたスイッチをアームでつかんで操作しています。

利用者：

普段は子ども2人を同時に世話するので、家事に手が回らない。ロボットに分担してもらって、子どもと過ごす時間を確保したいんです。

この人型家事ロボットは現在、上海市内の300の家庭に導入。

中国政府は、人型ロボットを新たな産業の柱に育てる方針を打ち出していて、国を挙げてのロボット開発が進んでいます。