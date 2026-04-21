“人型ロボット”がハーフマラソン 人間の記録上回る 家庭で“家事ロボット”実用化も…国をあげて開発 中国
19日、中国・北京で行われた人型ロボットによるハーフマラソン大会。
多くのロボットが驚異のスピードで、横を走る人間のランナーを抜き去っていきます。
時には、スピードの出しすぎか、前のめりに転倒してしまうことも。
最も早くゴールしたロボットのタイムは48分19秒でしたが、途中の転倒などにより、大会規定で優勝とはならず。
優勝を勝ち取ったロボットのタイムは50分26秒で、男子ハーフマラソンの世界記録を約7分も上回りました。
2025年の優勝ロボットと比べても、そのスピードの違いは明らかです。
わずか1年で急速な進化を遂げた中国の人型ロボット。
2025年、中国の人型ロボットの出荷台数は約1万4400台に達し、全世界の総出荷量の8割以上だといわれています。
そして、家庭での実用化も着実に進んでいます。
中国・上海市に住む女性は、半年前から人型家事ロボットの利用を始めました。
遊びに来た子供の遊び相手になったあとは、おもちゃの片づけ。
机に散らかった文房具も1つ1つつまみあげ、筆箱に片付けます。
さらに、家電の操作もお手のもの！
洗濯機の外にはみ出た服も認識して洗濯機の中に入れ、洗濯機の上部に付いたスイッチをアームでつかんで操作しています。
利用者：
普段は子ども2人を同時に世話するので、家事に手が回らない。ロボットに分担してもらって、子どもと過ごす時間を確保したいんです。
この人型家事ロボットは現在、上海市内の300の家庭に導入。
中国政府は、人型ロボットを新たな産業の柱に育てる方針を打ち出していて、国を挙げてのロボット開発が進んでいます。