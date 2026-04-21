【Z世代にも昭和歌謡ブーム！？】新星！ワインがコンセプトの男性ボーカルグループ『SHiZUKU』メンバーが語る“それぞれの魅力”
▲写真左から、古川 カベルネ 卓人、真田 メルロ 煌生、石田 ピノ 知之、松田 シャルドネ 創太郎、門脇 リースリング 卓史。指先で表現する“SHiZUKUポーズ”を披露
Z世代にも昭和歌謡ブームが訪れ、ここ数年、多くの昭和歌謡男性ボーカルグループが誕生。メンバーそれぞれが異色の経歴や個性的な魅力を放ち、今や一つの“推しジャンル”として確立されている。
そんな中、またもや新星が誕生した。レプロエンタテインメント×つばさレコーズが共同で企画した、ワインをコンセプトにした男性5人組ボーカルグループ「SHiZUKU（しずく）」だ。
4月20日（月）、「浅草九劇」でお披露目記者会見が行われ、多くの報道陣が詰めかけた。
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ステージには、オーディションを勝ち抜き、500名を超える中から選ばれた25歳以上の精鋭5人が、燕尾服をベースにした煌びやかな衣装で登場。
グループ名のSHiZUKUはワインを表す言葉の一つで、別名“ワインの涙”とも言われている。
センターの石田は「しずくはワインの個性を表現しています。僕たちもこの個性豊かな5人で、唯一無二のグループを目指しながら、世界に羽ばたいていきたいと思っています」と話した。
グループ最大の特徴は、メンバー全員がワインの品種にちなんだミドルネームを持つこと。「SHiZUKU」は今後、「浅草九劇」や「COFFEE BAR桟敷」（「浅草九劇」1階）を活動拠点とし、芸能活動に励みながらワインエキスパートの資格取得を目指す。
石田 ピノ 知之（35）ワインソムリエ
松田 シャルドネ 創太郎（28）WEBディレクター
真田 メルロ 煌生（29）パーソナルトレーナー
門脇 リースリング 卓史（33）ミュージカル俳優
古川 カベルネ 卓人（28）俳優・幼保園保育補助
会見では、グループの門出を祝うシャンパーニュ（フランス産）の「開栓式」が行われたが、ここで予期せぬ事態が！ なんと、松田がポン！とボトルを開けてしまい、勢いよく中身が噴き出してしまうハプニングが発生(笑)。
しかしここで、すかさずメンバーが「それだけ勢いがあるということですよね！」とフォロー。ハプニングを笑いに変えるチームワークの良さを見せ、会場は温かい拍手であふれた。
TikTok先行配信曲『秘密のヴィンテージ』も生歌唱。懐かしさを感じるイントロやサビが特徴的で、松田のビブラートを効かせた甘い歌声が心を揺さぶる。サビで光る“しずくポーズ”も印象的だ。
松田は「歌詞の至るところにワインを思わせるようなフレーズが入っています。振りにもワインを開けるような仕草が入っているので、注目していただけたら」と楽曲の魅力を。さらに、今後の目標を聞かれた古川は「大谷翔平選手のように、ワインと歌、前例のない二刀流を目指したい」、石田は「紅白歌合戦」出場を挙げ、「いつか世界へ。ワインのように浅草からニューワールドへ旅立ちたい！」と壮大な夢を掲げた。
――隣にいるメンバーの魅力を教えてください。
真田「知くん（石田）は魅力しかないです(笑)。まずこのお顔。美しくてみんなが興味を持つと思います。オーディションの時からずっと一緒だったんですけど、“めちゃめちゃカッコいい人がおる！”と思って…。クールそうに見えるんですけど、話したらすごく優しい。最終オーディションを終えた時も握手して『ぜひ、一緒にできたら！』と言ってくれて、めっちゃキュンとしました」
石田「それ言ったの、全然覚えてない…(笑)」
真田「こういう狙ってないところも、また魅力だと思います！」
石田「太郎ちゃん（松田）の魅力は、年下なのにめちゃくちゃしっかりしているところです。今日のトークも、1回引き取ってから展開するとか、改めてスゴイなと思いました。
そういう大人っぽさも魅力なんですけど、実は結構ノリが良くて…。個人的に嬉しかったのが、この間のダンスレッスンの時。僕、1カ月ぶりくらいに『最終オーディションでやった課題曲をやってみて』と振られたんですよ。最初は一人で全力で踊ったんですけど、途中から創ちゃんが入ってきてくれて、マジでキュンとしました(笑)。その後、みんなも入ってきてくれて…。ノリが良くて空気が読めるところが魅力です」
松田「ありがとうございます！ 卓人くん（古川）とは同い年なので、メンバーの中でも、取り分け頼りにしている部分があります。雰囲気も落ち着いていて芯がある。周りに気を配ってムードを作ってくれるので、本当に魅力的だなと思います。野球も大好きで、僕たちにもいろいろ教えてくれるんですよ」
古川「照れくさい…(笑)。でもありがとう！ たかちゃん（門脇）は、本当にピュアです。純粋無垢でまろやかで、猫みたい。すぐ眠たくなっちゃうし、気づいたらどっか行っちゃう(笑)。あと、今まで積み上げてきたキャリアがすごいし、テクニックがある方なので、それを僕たちに惜しみなく還元してくれるところも尊敬しています。チームとして良くなっていくためにいろいろ教えてくれるので、そのギャップが魅力的だなと思っています」
門脇「ありがとうございます！ 僕は真田くんに憧れている部分があって…彼は自分のスタイルがすごくあるんですよ。私服もいつもおしゃれだし、歌やダンスでも“これがカッコいい！ これがやりたいねん！”っていうのがすごく伝わってくる。時にそれが先回りしすぎちゃって、ダンスで揃えなきゃいけないところが違うこともあるんですけど(笑)、僕はそういう部分をなくさずにいてほしい。
自分が今まで“これをしなきゃいけない”という世界で生きてきたので、真田くんの感性は本当に素敵だなと思うから。ドキドキすることがいつもある。だから僕は、彼から目が離せません！」
真田「うわぁ、めっちゃ嬉しい〜(笑)。ありがとうございます！」
熟成されるほど深みを増すのがワインの魅力だが、今後彼らがどんなハーモニーを奏でるのか――。戦国時代を迎えた“令和の歌謡シーン”から、ますます目が離せない。
【今後の予定】
▼6月13日(土)に、「プレデビューライブ in 浅草九劇」を開催。「秘密のヴィンテージ」のフルサイズを解禁。
▼「SHiZUKU」にとっての記念日となる「しずくの日（4月29日）」には、以下、多数の解禁を予定。
◆プレデビューライブのチケットを販売開始。
◆「COFFEE BAR桟敷」（「浅草九劇」1階）で、ワインの提供をメインとしたワインイベントを実施予定。
※どなたでも参加可能なので、お気軽にお立ち寄りください。
◆「秘密のヴィンテージ」を、TikTokにて先行解禁。
レプロエンタテインメント×つばさレコーズ 新グループ「SHiZUKU」お披露目会
Z世代にも昭和歌謡ブームが訪れ、ここ数年、多くの昭和歌謡男性ボーカルグループが誕生。メンバーそれぞれが異色の経歴や個性的な魅力を放ち、今や一つの“推しジャンル”として確立されている。
そんな中、またもや新星が誕生した。レプロエンタテインメント×つばさレコーズが共同で企画した、ワインをコンセプトにした男性5人組ボーカルグループ「SHiZUKU（しずく）」だ。
4月20日（月）、「浅草九劇」でお披露目記者会見が行われ、多くの報道陣が詰めかけた。
ミドルネームは「シャルドネ」「メルロ」？ 個性派メンバーが集結
ステージには、オーディションを勝ち抜き、500名を超える中から選ばれた25歳以上の精鋭5人が、燕尾服をベースにした煌びやかな衣装で登場。
グループ名のSHiZUKUはワインを表す言葉の一つで、別名“ワインの涙”とも言われている。
センターの石田は「しずくはワインの個性を表現しています。僕たちもこの個性豊かな5人で、唯一無二のグループを目指しながら、世界に羽ばたいていきたいと思っています」と話した。
グループ最大の特徴は、メンバー全員がワインの品種にちなんだミドルネームを持つこと。「SHiZUKU」は今後、「浅草九劇」や「COFFEE BAR桟敷」（「浅草九劇」1階）を活動拠点とし、芸能活動に励みながらワインエキスパートの資格取得を目指す。
石田 ピノ 知之（35）ワインソムリエ
松田 シャルドネ 創太郎（28）WEBディレクター
真田 メルロ 煌生（29）パーソナルトレーナー
門脇 リースリング 卓史（33）ミュージカル俳優
古川 カベルネ 卓人（28）俳優・幼保園保育補助
会見では、グループの門出を祝うシャンパーニュ（フランス産）の「開栓式」が行われたが、ここで予期せぬ事態が！ なんと、松田がポン！とボトルを開けてしまい、勢いよく中身が噴き出してしまうハプニングが発生(笑)。
しかしここで、すかさずメンバーが「それだけ勢いがあるということですよね！」とフォロー。ハプニングを笑いに変えるチームワークの良さを見せ、会場は温かい拍手であふれた。
TikTok先行配信曲『秘密のヴィンテージ』も生歌唱。懐かしさを感じるイントロやサビが特徴的で、松田のビブラートを効かせた甘い歌声が心を揺さぶる。サビで光る“しずくポーズ”も印象的だ。
松田は「歌詞の至るところにワインを思わせるようなフレーズが入っています。振りにもワインを開けるような仕草が入っているので、注目していただけたら」と楽曲の魅力を。さらに、今後の目標を聞かれた古川は「大谷翔平選手のように、ワインと歌、前例のない二刀流を目指したい」、石田は「紅白歌合戦」出場を挙げ、「いつか世界へ。ワインのように浅草からニューワールドへ旅立ちたい！」と壮大な夢を掲げた。
メンバーが語るそれぞれの魅力
――隣にいるメンバーの魅力を教えてください。
真田「知くん（石田）は魅力しかないです(笑)。まずこのお顔。美しくてみんなが興味を持つと思います。オーディションの時からずっと一緒だったんですけど、“めちゃめちゃカッコいい人がおる！”と思って…。クールそうに見えるんですけど、話したらすごく優しい。最終オーディションを終えた時も握手して『ぜひ、一緒にできたら！』と言ってくれて、めっちゃキュンとしました」
石田「それ言ったの、全然覚えてない…(笑)」
真田「こういう狙ってないところも、また魅力だと思います！」
石田「太郎ちゃん（松田）の魅力は、年下なのにめちゃくちゃしっかりしているところです。今日のトークも、1回引き取ってから展開するとか、改めてスゴイなと思いました。
そういう大人っぽさも魅力なんですけど、実は結構ノリが良くて…。個人的に嬉しかったのが、この間のダンスレッスンの時。僕、1カ月ぶりくらいに『最終オーディションでやった課題曲をやってみて』と振られたんですよ。最初は一人で全力で踊ったんですけど、途中から創ちゃんが入ってきてくれて、マジでキュンとしました(笑)。その後、みんなも入ってきてくれて…。ノリが良くて空気が読めるところが魅力です」
松田「ありがとうございます！ 卓人くん（古川）とは同い年なので、メンバーの中でも、取り分け頼りにしている部分があります。雰囲気も落ち着いていて芯がある。周りに気を配ってムードを作ってくれるので、本当に魅力的だなと思います。野球も大好きで、僕たちにもいろいろ教えてくれるんですよ」
古川「照れくさい…(笑)。でもありがとう！ たかちゃん（門脇）は、本当にピュアです。純粋無垢でまろやかで、猫みたい。すぐ眠たくなっちゃうし、気づいたらどっか行っちゃう(笑)。あと、今まで積み上げてきたキャリアがすごいし、テクニックがある方なので、それを僕たちに惜しみなく還元してくれるところも尊敬しています。チームとして良くなっていくためにいろいろ教えてくれるので、そのギャップが魅力的だなと思っています」
門脇「ありがとうございます！ 僕は真田くんに憧れている部分があって…彼は自分のスタイルがすごくあるんですよ。私服もいつもおしゃれだし、歌やダンスでも“これがカッコいい！ これがやりたいねん！”っていうのがすごく伝わってくる。時にそれが先回りしすぎちゃって、ダンスで揃えなきゃいけないところが違うこともあるんですけど(笑)、僕はそういう部分をなくさずにいてほしい。
自分が今まで“これをしなきゃいけない”という世界で生きてきたので、真田くんの感性は本当に素敵だなと思うから。ドキドキすることがいつもある。だから僕は、彼から目が離せません！」
真田「うわぁ、めっちゃ嬉しい〜(笑)。ありがとうございます！」
熟成されるほど深みを増すのがワインの魅力だが、今後彼らがどんなハーモニーを奏でるのか――。戦国時代を迎えた“令和の歌謡シーン”から、ますます目が離せない。
【今後の予定】
▼6月13日(土)に、「プレデビューライブ in 浅草九劇」を開催。「秘密のヴィンテージ」のフルサイズを解禁。
▼「SHiZUKU」にとっての記念日となる「しずくの日（4月29日）」には、以下、多数の解禁を予定。
◆プレデビューライブのチケットを販売開始。
◆「COFFEE BAR桟敷」（「浅草九劇」1階）で、ワインの提供をメインとしたワインイベントを実施予定。
※どなたでも参加可能なので、お気軽にお立ち寄りください。
◆「秘密のヴィンテージ」を、TikTokにて先行解禁。
レプロエンタテインメント×つばさレコーズ 新グループ「SHiZUKU」お披露目会