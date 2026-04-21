『水野真紀の魔法のレストラン』元チーフPが死去 MBSが発表…本郷義浩さん「闘病しながらも最期まで現役として」
毎日放送（MBS）は21日、同局テレビ『水野真紀の魔法のレストラン』元チーフプロデューサーの本郷義浩氏が亡くなったと発表した。
【写真】本郷義浩さんを偲んで…慕う仲間が公開した集合ショット
「当社番組『水野真紀の魔法のレストラン』元チーフプロデューサーであり、現・TOROMI PRODUCE代表取締役会長本郷義浩が、闘病しながらも最期まで現役として職務を全うし、業務に邁進しておりましたが、昨日、2026年4月20日に逝去いたしました。ここに生前のご厚誼を深く感謝し、謹んでお知らせ申し上げます」と伝えた。
「なお、葬儀におきましては、故人ならびに遺族の意向により、近親者のみにて執り行います。誠に勝手ながら、ご香典、ご供花、ご弔電の儀は、固くご辞退申し上げます。お別れの会等の執り行いにつきましては、現時点では未定です」とした。
同番組は、“扉を開ければ幸せになれる”「魔法のレストラン」を舞台にした料理バラエティー。2001年4月12日の放送開始。今年3月4日放送回で1000回を迎えた。
【写真】本郷義浩さんを偲んで…慕う仲間が公開した集合ショット
「当社番組『水野真紀の魔法のレストラン』元チーフプロデューサーであり、現・TOROMI PRODUCE代表取締役会長本郷義浩が、闘病しながらも最期まで現役として職務を全うし、業務に邁進しておりましたが、昨日、2026年4月20日に逝去いたしました。ここに生前のご厚誼を深く感謝し、謹んでお知らせ申し上げます」と伝えた。
同番組は、“扉を開ければ幸せになれる”「魔法のレストラン」を舞台にした料理バラエティー。2001年4月12日の放送開始。今年3月4日放送回で1000回を迎えた。